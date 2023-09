Robert Hansen har søgt om at kunne afsone sin dom for vold med fodlænke.

Det bekræfter hans advokat Erbil Kaya overfor B.T.

'Der er søgt om fodlænke,' lyder det kortfattet i en sms fra forsvarsadvokaten.

Erbil Kaya har ikke svaret på, hvornår de forventer at få afgørelsen, eller hvordan han vurderer chancerne for at få godkendt, at Robert Hansen kan afsone sine fire måneders fængsel for vold mod sin ekskæreste med en fodlænke hjemme på Frederiksberg.

Robert Hansen bor til daglig i sin lejlighed på Frederiksberg, hvor han håber at kunne afsone sin voldsdom med fodlænke. Det var samme lejlighed, han begik de to voldsforhold mod sin ekskæreste Nynne Larsen.

Der er dog flere faktorer, der kan besvære den 43-årige skuespillers ønske om en fodlænke.

Under retssagen kom det ikke mindst frem, at Robert Hansen for nuværende er sygemeldt og modtager sygedagpenge, da hans arbejdsopgaver som skuespiller og foredragsholder ifølge ham havde lidt under den negative bevågenhed omkring voldssagen.

Men fodlænke er som udgangspunkt tiltænkt arbejdende personer, der skal passe et arbejde eller et studie under deres afsoning på højest et halvt år.

Dog påpegede Robert Hansens advokat Erbil Kaya under retssagen overfor B.T., at en sygemelding kunne være en formildende omstændighed for vurderingen af fodlænkeansøgningen.

Sagen kort For knap en måned siden blev Robert Hansen idømt fire måneders ubetinget fængsel ved byretten på Frederiksberg. En dom, han efter to ugers betænkningstid valgte ikke at anke. Robert Hansen blev også dømt til at skulle betale omkostningerne for sagen, som hans ekskæreste, den tidligere realitydeltager Nynne Larsen, havde anlagt mod ham. Hun anklagede ham for tre forhold af vold, hvor Robert Hansen blev kendt skyldig i de to af forholdene. Det første voldsforhold skete tilbage i november 2020, hvor Robert Hansen slog Nynne Larsen i hovedet mindst tre gange med knytnæveslag. Det andet voldsforhold skete i marts 2021, hvor Robert Hansen slog Nynne Larsen flere steder på kroppen og i ansigtet med en guitar, så voldsomt at guitaren gik i stykker. Begge episoderne foregik i Robert Hansens lejlighed på Seedorffs Vænge på Frederiksberg, hvor Nynne Larsen på daværende tidspunkt var flyttet ind. Det sidste voldsforhold udgik fra sagen, da det var foregået og anmeldt i udlandet.

Derudover skal Robert Hansen selv og hans lejlighed også først erklæres egnet til hjemmeafsoning.

Man må heller ikke indtage alkohol eller ulovlige stoffer, hvis man skal have monteret en fodlænke, og det vil løbende blive tjekket under uanmeldte kontrolbesøg.

Robert Hansen fortalte dog under retssagen, at han allerede modtager hjælp for sit tidligere misbrug og i forvejen jævnligt afleverer urinprøver.

Indtil den 43-årige skuespiller har været til samtale og fået svar på sin ansøgning om fodlænke, er han en fri mand.