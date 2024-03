Supermarkedskæden Lidl har forlænget deres momsfri-kampagne på frugt og grønt frem til 31. marts.

Først var det ellers meldt ud, at Lidl Plus-kunder i februar måned ville kunne købe frugt og grønt 20 procent billigere.

Men nu er det altså blevet forlænget med en måned mere.

»Vores kunder har i februar vist stor interesse for at købe frugt og grønt med en besparelse, der svarer til momsen,« siger Thomas Sejersen, der er presseansvarlig i Lidl.

Netop en reduktion af momsen for de grønne varer har den seneste tid været til kæmpestor debat.

Det begyndte, da Moderaterne før jul foreslog, at momsen på frugt og grønt blev halveret. I stedet skulle der være ekstra moms på de varer, der er mest klimabelastende, fordi de udleder mest CO2.

I januar valgte 365discount at fjerne moms på frugt og grønt i en uge, mens Lidl altså har gjort det for Lidl Plus-kunder i februar og nu altså marts måned med.

365discount vil dog ikke som Lidl forlænge perioden med nedsatte priser på de grønne varer.

»Det svære ved en differentieret prissætning hos os, er jo blot, at vi også arbejder under hård konkurrence,« siger Michael Tilsted, der er direktør for 365discount.

Han mener i stedet, det skal være en politisk beslutning at sænke momsen på frugt og grønt.

Minister: Enormt positivt

B.T. mødte i februar skatteminister Jeppe Bruus (S) i Lidl i Glostrup, hvor han var positivt stemt over for tanken om at fjerne momsen på de varer, der udleder mindst CO2, og samtidig er sundest for danskerne.

»Jeg synes, det er enormt positivt, at der bliver købt mere frugt og grønt. Der er ingen tvivl om, at prisen har en indflydelse, det tror jeg, at alle os, der handler ind til dagligt, godt ved,« sagde Jeppe Bruus.

Her ses skatteminitser Jeppe Bruus (S) med en agurk i hånden i 365discount.

Efterfølgende har en ekspertgruppe, Svarer-udvalget, præsenteret en længe ventet rapport med forslag til tre modeller for afgifter på kød, mælk og smør.

Lige nu er forslaget om lavere moms på frugt og grønt skudt til hjørne, mens en såkaldt »trepart« skal vurdere rapporten fra Svarer-udvalget, og endelig skal politikerne nok til juni tage stilling til, hvilke af de foreslåede modeller for CO2-afgifter, der skal vedtages.

Professor Michael Svarer har tidligere svaret på spørgsmål om de kommende CO2-afgifter.

