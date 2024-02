Det strømmede ind med det ene spørgsmål efter det andet, da Michael Svarer torsdag fra klokken 15 til 17 var igennem i en LIVE på B.T.

Siden økonomiprofessoren onsdag præsenterede den meget omtalt rapport på 250 sider, Svarer-udvalget har brugt fire år på at lave, har han om nogen været manden i centrum.

Især et spørgsmål gik igen til Michael Svarer.

Hvorfor det er de danske landmænd, der skal rammes af afgifter, der betyder, at priserne på kød vil stige?

Her ses økonomiprofessor Michael Svarer sidde torsdag eftermiddag og svare på spørgsmål fra B.T.s læsere. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Her ses økonomiprofessor Michael Svarer sidde torsdag eftermiddag og svare på spørgsmål fra B.T.s læsere. Foto: Thomas Nørmark Krog

Blandet stillede Kasper det her spørgsmål:

Hvorfor er det i jeres mening kun de danske producenter, der skal pålægges afgift? Det vil jo skævvride hele markedet og totalsmadre den danske økonomi?



Til det lød svaret fra Michael Svarer, at det ganske enkelt hænger sammen med, at det er den danske regering, der har bedt om Svarer-udvalget om at kommet med rapporten.

Og hvis den tidligere eller nuværende amerikanske præsident havde bedt ham om at komme med rapporten, var der ikke være ændret på forslaget.

Ringer USAs præsident Joe Biden til økonomiprofessor Michael Svarer vil han få samme svar som den danske regering, skriver økonomiprofessor Michael Svarer. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ringer USAs præsident Joe Biden til økonomiprofessor Michael Svarer vil han få samme svar som den danske regering, skriver økonomiprofessor Michael Svarer. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix

»Hej Kasper. Hvis Trump eller Biden ringer og beder os komme med forslag til amerikansk klimapolitik, vil vi foreslå det samme til ham,« svarede økonomiprofessoren.

Derudover spurgte flere om, hvorfor kunderne skal fortsætte med at købe dansk produceret kød, når det bliver dyrere end det udenlandske?

Marc stillede det her spørgsmål:

Hvilke grunde har forbrugerne til at vælge dansk fremfor udenlandske produkter hvis konkurrencedygtigheden forværres for danske produkter?

Til det svarede Michael Svarer:

»Hej Marc. Mange forbrugere har en forkærlighed for dansk producerede varer. Så selvom prisen stiger på dansk mælk i LIDL, vælger de ikke nødvendigvis den lækre tyske variant, der står ved siden af i køledisken.«

Thomas kom med det her spørgsmål, der var lidt i samme boldgade:

Hvordan kan danmark gå enegang på dette område? Dansk kød bliver jo bare erstattet af udenlandsk kød. Den gennemsnitlige dansker ser jo meget skarpt til prisen. Slagterier lukker, landbrug lukker osv...

Her kom Michael Svarer med den her opfordring til de andre lande:

»Det er korrekt, at hvis Dk går enegang vil det betyde, at dansk producerede varer bliver mindre konkurrencedygtige, så det smarteste er, at der reguleres på globalt eller på europæisk niveau.«

Læs alle spørgsmål og svar HER.