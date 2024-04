Siden 1906 har der ligget en brugs i den nordjyske by Lendum.

Men 118 år senere sluttede det, da foreningen, der selv ejer bygningen, hvor Dagli'Brugsen senest lå, lavede en aftale med Dagrofa om, at de skal åbne en købmand i stedet.

Dermed blev det et farvel til Coop, der ifølge kilder ser ud til at komme med et grumt underskud i deres årsopgørelse for 2023.

»Jeg ønsker jo, det skal gå Coop godt, men lige nu sejler det,« siger Søren Tjønneland, der er bestyrelsesformand for den brugsforening i Lendum, der i januar forlod Coop.

Søren Tjønneland er bestyrelsesformand for den brugsforening i Lendum, der i januar forlod Coop. Foto: Foto: Privat Vis mere Søren Tjønneland er bestyrelsesformand for den brugsforening i Lendum, der i januar forlod Coop. Foto: Foto: Privat

Søren Tjønneland har tidligt fortalt, hvordan det kædebidrag, man betaler som brugsforening til Coop, det slugte alt overskud, der kom i kassen.

»Det er som om, de har glemt deres bagland. Det er jo de små Brugser, der har været grundlaget for at Coop kunne udvikle sig,« siger han og tilføjer:

»Vi henvendte os gang på gang for at fortælle at vil gerne ville betale, hvad det koster, men ikke i det tempo som de krævede, vi hørte bare ingenting.«

Det er ikke kun Dagli'Brugsen i Lendum, der er gået fra Coop til Dagrofa.

Siden marts sidste år har Dagrofa åbnet 14 butikker, som tidligere har været Coops. 12 er nu Min Købmand og to er SPAR.

»Butikkerne er kommet godt fra start, og vi mærker tydeligt, at borgerne bakker op både før, under og efter åbningen,« siger Brian Videbæk, direktør for Ejendomsudvikling i Dagrofa, der står bag kæderne MENY, SPAR, Min Købmand og Let-Køb.

Han tilføjer, at flere butikker er på vej, og Dagrofa forventer at åbne mindst 10 tilsvarende butikker i år.

Informationsdirektøren hos Coop, Jens Juul Nielsen, oplyser dog, at Dagli'Brugsen i Lendum skiller sig ud, da de andre genåbnede butikker hos Dagrofa allerede var lukkede hos Coop.

»De butikker, som vi har lukket, har haft en udvikling med underskud, typisk over en årrække, uden udsigt til, at udviklingen ville vende,« siger han og tilføjer:

»Derfor vil det glæde os, hvis de kan leve videre i et andet regi. For det er vigtigt for lokalsamfund, at der er en dagligvarebutik. Det er en livsnerve.«

Der er overraskende mange penge at spare i udgifterne til brændstof. Hør mere om det i denne uges udgave af podcasten Spar Kassen: