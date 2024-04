Bekymringen er til at tage og føle på i Coop, før dagligvarekoncernen i løbet af april fremlægger årsregnskab for 2023.

B.T. har talt med en række kilder i og omkring Coop, som fortæller, at underskuddet på driften af Coops supermarkedskæder er meget markant.

I 2022 var underskuddet i Coop rekordstort med et minus på 628 millioner kroner.

Et underskud, der førte til radikale forandringer i Coop.

Ingen af de kilder, B.T. har talt med til denne artikel, har ønsket at sætte et konkret tal på størrelsen af underskuddet.

Flere kilder indikerer dog, at der er tale om et stort, trecifret millionbeløb, som meget vel kan være lige så stort som underskuddet i 2022.

At Coop kommer ud med et underskud for 2023 er i sig selv ikke overraskende.

Allerede i forbindelse med fremlæggelsen af det rekorddårlige regnskab for 2022 fortalte topchef i Coop Kræn Østergaard Nielsen, at der ikke var nogen forventning om overskud før 2024.

Størrelsen på underskuddet kan dog få betydning for fortællingen om det nye Coop og det projekt, der er sat i søen, hvor Coop skal bestå af tre kæder: Brugsen, Coop og 365 Discount.

De dårlige resultater har bidraget til, at der fortsat er eksempler på uenigheder og uro i Coop, erfarer B.T.

Et eksempel er, at der ad flere omgange har været uenighed om, hvordan Coop præsenterer sig udadtil - både i pressen og i forbindelse med branding af koncernen.

En anden form for uenighed er Coops besvær med at få alle Kvickly- og SuperBrugsen-butikker med i projektet om at skabe en samlet Coop-kæde, som Coop ellers annoncerede oprettelsen af for over et år siden.

Kilder fortæller, at de Coop-testbutikker, som er etableret i Codanhus og Hinnerup, ikke har leveret de resultater, Coop havde håbet på at se, og det bidrager til modvilligheden til at omlægge SuperBrugsen- og Kvickly-butikker til det nye Coop-koncept.

Ud over de skuffende resultater fra de to testbutikker, erfarer B.T. også, at 365 Discount har det meget svært økonomisk.

Alene 365 Discounts arbejde med at få priserne i butikkerne til at flugte med resten af discountmarkedet har kostet et stort, trecifret millionbeløb i underskud.

B.T. har forelagt denne artikel for Coop, som har reageret med følgende kommentar:

»Tak for muligheden for at bidrage, men vi venter med at kommentere regnskabet, til vi offentliggør det senere på måneden.«

