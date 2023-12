Hver gang kameraerne retter sig mod hende, er det fordi hendes ægtemand står i nærheden. Trine Marie Hansen kan ikke lide det.

Men der er ingen vej udenom.

For når man er gift med en verdensstjerne – Danmarks største cykelnavn Jonas Vingegaard og i øvrigt er hans manager – kan man ikke gemme sig.

Uanset hvor meget man har lyst til det.

Jonas Vingegaard og Trine Marie Hansen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jonas Vingegaard og Trine Marie Hansen. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg synes ikke, det er fedt,« siger Trine Marie Hansen til B.T. om den opmærksomhed, der følger med at være hustru til en dobbelt Tour de France-vinder.

»Det er også derfor, jeg holder det til det, jeg synes er et must i forhold til at være i medierne. Ellers vil jeg egentlig helst holde mig ude, men jeg føler også, at jeg skal give lidt sammen med Jonas.«

»Men for ikke at stresse, og det skal fylde for meget i vores liv, så er det noget, vi gør meget afgrænset.«

Et liv som professionel cykelrytter er et liv på landevejen, med et trecifret antal rejsedage hvert år.

Det betyder også, at det kan blive svært at få en omgangskreds – og have nogle klipper at støtte sig op ad, når man har hele verdens interesse.

Men hvem er det så, den lille familie omgås med?

»Dem er dem, der giver os ro på. Som giver energi i stedet for at tage energi, hvis man skal sige det ret enkelt,« siger Trine Marie Hansen og fortsætter.

»Det er familie og venner – og også dem, der kommer godt ud af det med Frida (parrets datter, red.) og kan være der for hende. Så kan jeg også få en pause. Det er lidt en blanding – men meget dem, der kommer godt ud af det med Frida.«

Livet som nomade har ikke kun fyldt ekstremt for Jonas Vingegaard. Det har også gjaldt Trine og treårige Frida.

For at komme problemet til livs, valgte parret for nylig at få en base i Schweiz.

Valget faldt på alpelandet på grund af det sociale, hvor den lille familie har nogle bekendtskaber. Det er perfekt træningsterræn for Jonas Vingegaard, der har bjergene i baghaven, og så ligger landet centralt i Europa.

»Det sociale betyder meget, især fordi Frida og jeg er alene seks måneder om året,« siger Trine Marie Hansen.

»Så det er rigtig godt at have en omgangskreds et sted.«

