»Jeg kan jo sidde og høre, at Sean Kelly på den internationale Eurosport-kanal har næsegrus beundring for ham.«

Det er ikke kun den danske ekspertkommentator og tidligere cykelrytter Thomas Bay, der er virkelig begejstret for det, som Magnus Cort har leveret i dette års Vuelta a Espana.

Den tidligere irske cykelrytter og nu cykelkommentator Sean Kelly behøver ingen introduktion. Han vandt i sin aktive karriere intet mindre end 193 professionelle sejre og hele ni klassikersejre. Og han er helt oppe at køre over, hvordan Magnus Cort han kører cykelløb i øjeblikket.

»Jeg tror, at alle cykelryttere drømmer om, at man har Sean Kelly som fan,« siger Thomas Bay til B.T.

Foto: MIGUEL RIOPA Vis mere Foto: MIGUEL RIOPA

Der er da også god grund til at gå i spåner over et hattrick i Vuelta a Espana. Tre etapesejre i samme løb, der nu gør Magnus Cort til den største danske rytter i grand tours nogensinde. Og det er ikke hvem som helst, som Cort nu overhaler og tager rekorden fra.

Bjarne Riis opnåede seks sejre, og nu er 28-årige Magnus Cort med triumfen på 19. etape af Vuelta a Espana oppe på syv af slagsen.

Kan man på nogen måde sige, at Magnus Corts karriere kan måle sig med Bjarne Riis'?

»Cykelryttere med forskellige kompetencer er altid svære at sammenligne. Gør Mark Cavendish’ 34 etapesejre i Tour de France ham lige så stor som Eddy Merckx? Så vil de fleste nok sige nej,« siger Thomas Bay og fortsætter:

Bjarne Riis under sin Tour-sejr i 1996. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Bjarne Riis under sin Tour-sejr i 1996. Foto: NILS MEILVANG

»Bjarne har sin samlede sejr i Tour de France, som gør ham udødelig på en anden måde i historiebøgerne, men internt i cykelfeltet er Magnus Cort en kæmpe stjerne. Det er jo bare klart, at når man skal skrive om den store cykelhistorie, så fylder den samlede sejr i Touren bare meget.«

Hvis Magnus Cort havde gjort det samme i Tour de France, som han har gjort i Vueltaen, ville han så være en større helt blandt den brede befolkning?

»En stor del af den danske befolkning, der jo hovedsageligt kun ser det ene cykelløb midt på sommeren (Tour de France, red.), er ikke dem, som vi skal spørge om det her. Det er dem, der følger cykelsporten hele året rundt.«

»I denne sæson er Magnus blevet to procent bedre over hele året, sammenlignet med tidligere sæsoner. Hvis han kan tage sin Vuelta-form med videre og køre med om sejren ved VM, vil det være hans største sæson nogensinde.«

Foto: MIGUEL RIOPA Vis mere Foto: MIGUEL RIOPA

Thomas Bay nævner, at når det kommer til at sammenligne nogle af cykelsportens bedste danskere gennem tiden, vil det altid være en diskussion, hvilken ryttertype man bedst kan lide.

Cykelentusiaster vil altid kunne diskutere, hvem der var størst af Rolf Sørensen og Bjarne Riis.

»Men de diskussioner er bedst efter en tre-fire øl, hvor man har det sjovest, hvis man er lidt uenige. Jeg vil ikke sige, at Magnus Cort er større end Bjarne Riis nu. Det med at sammenligne to fantastiske danske cykelryttere, der er vidt forskellige typer, det er ikke lige mig,« siger Thomas Bay. Men han er ikke i tvivl om, at Cort er en af de bedste danske ryttere nogensinde.

»Når alt er sagt og diskuteret, kommer vi til at se Magnus Cort som en af de bedste danske cykelryttere nogensinde. Det er bare et faktum qua hans resultatliste allerede nu – og han er vel og mærke kun 28 år gammel og ser ud til at blomstre som aldrig før. Det er klart, at det er en rytter, som vi kommer til at referere til igen og igen, når han en gang har lagt cyklen på hylden.«