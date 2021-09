Chris Anker Sørensen døde for snart to uger siden i en tragisk trafikulykke i en alder af blot 37 år.

Siden er det væltet ind med varme tanker og ord omkring Sørensens påvirkning af danskernes liv. Og nu spæder to, der kendte ham rigtig godt til for første gang i et større interview. TV 2-kollegaerne Rasmus Staghøj og Dennis Ritter.

Ritter var sammen med Chris Anker dagen inden hans død ved et foredrag i Vejle, og her stod det – igen – tydeligt for Ritter, hvor meget familien betød for Chris Anker Sørensen, der efterlader sig sin kone Michelle og to små døtre.

»Jeg har slet ikke tal på, hvor mange gange han har brugt formuleringen »at være der for familien.« Alle hev i ham arbejdsmæssigt fra alle sider, men det vigtigste var at være der for familien. Han var ked af, når han skulle rejse og undvære sine piger og Michelle. Det var han også, da vi var i Vejle dagen før hans død. Han talte altid om, at han glædede sig til at vende hjem og være sammen med sin familie igen,« siger Dennis Ritter til TV 2.

Rasmus Staghøj føler, han holder liv i mindet om sin ven og kollega ved at tale om ham.

»Så længe vi taler om Chris, er han iblandt os. Så jeg vil blive ved med at tale om Chris, og jeg vil blive ved med at referere til ham, fordi det vil falde mig naturligt. Både i min kommentering og i private samtaler, fordi Chris har betydet meget for mig,« siger Staghøj.

Begge husker ham som en uselvisk person.

»Jeg vil huske ham som en solstråle på to ben, der fik folk i godt humør og til at have det godt. En ting er, hvad man som menneske gør og siger. Noget andet er, hvordan man får andre mennesker til at føle. Der var han helt unik og en enestående ven. Overfor fremmede sagde han aldrig nej, uanset hvad folk bad ham om. En snak, et råd, et billede, en autograf. Han sagde ja, og han gjorde det med glæde,« siger Dennis Ritter.

Chris Anker Sørensen mistede livet 18. september, da han blev ramt af en varevogn på en cykeltur i udkanten af belgiske Brügge. Her var han på plads for at udføre sit job som cykelkommentator hos TV 2 i forbindelse med VM.

Han begraves fredag – og her har familien frabedt sig pressens opmærksomhed.

»Vi håber, at alle vil respektere, at vi som familie har brug for ro og privatliv i denne tid.«

»Men vi mærker støtten og den store kærlighed og medfølelse, der strømmer os i møde. Tak for den,« lød det fra hans kone Michelle Moestrup Sørensen i en meddelelse.