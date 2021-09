»Dommen bliver afsagt 7. oktober, og den sendes ud.«

Sådan lød de afsluttende ord i retssal 60 i Københavns Byret torsdag eftermiddag.

På en af stolene i retssalen sad den tidligere landsholdsspiller Nicklas Bendtner, der er tiltalt for at overtræde hele syv forhold af færdselsloven.

Han risikerer en bøde på 40.000 kroner og at få konfiskeret sin Porsche Taycan Turbo S, som han købte i december for cirka to millioner kroner.

»Det her sker altid for mig i lufthavnen også,« var den tidligere angribers ord, da han ankom til retten og skulle igennem sikkerhedstjekket – men bippede.

På trods af, at dagen formentlig ikke har været en fornøjelig en af slagsen, troppede Bendtner op med et smil i ansigtet og i løjerligt humør – iført afslappet tøj til retsmødet, der varede lidt over halvanden time.

De syv forhold dækker over to gange, hvor Bendtner har kørt for hurtigt: henholdsvis 58 kilometer i timen i en 50 kilometerzone og så et voldsommere tilfælde, hvor han kørte 157 kilometer i timen på Helsingørmotorvejen, hvor han måtte køre 110.

Begge overtrædelser, der blev begået i Bendtners sorte Mercedes, som han ikke har længere, skete sidste år.

Sådan så det ud, da Nicklas Bendtner ankom til Københavns Byret i 2013, hvor han modtog sin dom for spirituskørsel. Foto: Keld Navntoft Vis mere Sådan så det ud, da Nicklas Bendtner ankom til Københavns Byret i 2013, hvor han modtog sin dom for spirituskørsel. Foto: Keld Navntoft

De to forhold erkendte Bendtner – flankeret af forsvarer Anja Vedbæk Mouridsen – sig skyldig i.

Men hele omdrejningspunktet for retsmødet var de fem tilfælde, hvor Nicklas Bendtner er blevet stoppet uden dansk kørekort – men derimod har brugt sit engelske i den tro, at det var gyldigt.

Her mener Bendtner-lejren ikke, at den 33-årige mand har gjort noget forkert.

Derfor krævede man frikendelse, men det var anklageren langtfra enig i.

Under retsmødet kom det frem, at Nicklas Bendtner der havde været en mindre forvirring omkring sit kørekort.

Bendtner har fremvist to forskellige kørekort til politiet. Hans forklaring var, at han havde smidt det ene væk i noget flytterod – som senere dukkede op igen. Derfor har han ikke været opmærksom på, hvilket kørekort han viste til politiet, da han blev stoppet.

»Måske er jeg kommet til at vise det ene frem for det andet, det har ikke været min hensigt,« sagde Bendtner.



Og du har ikke andre kørekort end de to?



»Nej,« svarede Bendtner. »Som sagt burde jeg kun have det ene.«

Ifølge den tidligere fodboldspiller har han aldrig troet, at han foretog sig noget ulovligt.

»Jeg har på ingen måde haft intentioner om at køre uden et fuldgyldigt kørekort,« sagde han adskillige gange under retsmødet.

Mens anklageren igen og igen påpegede, at Nicklas Bendtner af politiet var blevet gjort opmærksom på ulovligheden, forklarede den tidligere fodboldspiller, at hans advokater havde rådgivet ham til, at han godt måtte køre bil.

I 2013 fik Nicklas Bendtner en dom for spirituskørsel og en frakendelse af kørekortet i tre år. Ifølge anklageren burde Nicklas Bendtner have generhvervet kørekortet for lovligt at måtte sætte sig bag et rat.

Det har han ikke i Danmark, men senere i 2013 fik han udstedt et britisk kørekort – og det mente forsvarer Anja Vedbæk Mouridsen var nok til, at Bendtner ikke bør straffes for forseelserne.

Den tidligere fodboldstjerne var heller ikke meget for at sige noget, da retsmødet blev hævet.

»Ikke før der er afsagt dom,« sagde Nicklas Bendtner til spørgsmålet om, hvorvidt han havde nogen kommentarer.

Inden han forlod retssalen med samme smil på læben, som han var ankommet med.