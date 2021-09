Ikke én gang, heller ikke to gange, men hele tre gange vandt danske Magnus Cort en etapesejr i dette års Vuelta a España.

Med etape-hattricket kommer Corts samlede antal Grand Tour-sejre op på syv. Dermed overgår han Bjarne Riis' tidligere rekord på seks etapesejre.

Erobringen af rekorden har givet fans anledning til at sammenligne Corts præstationer med Riis'. Men det mener cykellkommentator på TV 2 Rolf Sørensen er uhørt, fordi de er to vidt forskellige ryttere.

»Man kan overhovedet ikke sammenligne deres karrierer. Slet ikke. Bjarne Riis kørte kun efter at vinde Grand Tours, så det synes jeg ikke, at man kan,« siger han.

Rolf Sørensen understreger dog, at vi har at gøre med en helt fabelagtig dansk rytter, der potentielt kan komme til at tage den regnbuefarvede verdensmestertrøje over hovedet.

»Der er ikke ret mange løb, der ikke passer ham. Jeg vurderer, at han er i top-5 over favoritter til VM,« siger han.

VM bliver kørt i den belgiske by Antwerpen i slutningen af september. De fleste bookmakere peger på hjemmebanefavoritten Wout van Aert, når de skal udvælge den mest sandsynlige vinder.

»Han er stadig under Wout van Aert. Det er klart. Men at Wout van Aert er den helt store favorit, kan vise sig at blive en ulempe for ham,« siger Rolf Sørensen.

Cykeleksperten begrunder sin holdning med, at det ikke er givet, hvordan løbet vil udvikle sig. Det er hverken sikkert, at van Aert har sine holdkammerater med til at hjælpe sig i slutningen af etapen, eller at belgieren slår alle andre i en spurt.

»Van Aert er blevet slået før. Jeg kan ikke se, hvorfor Magnus Cort ikke skulle kunne slå ham i sådan en spurt,« siger han.

Uanset om Cort vinder eller ej, er Rolf Sørensen sikker på, at han kommer til at vinde flere Grand Tour-etaper i sin karriere, og derfor får de andre danske cykelryttere travlt, hvis de skal slå Corts rekord.

»Der er flere, der formentlig kommer til at vinde etaper. Det er et mirakel, at Kasper Asgreen ikke vinder en etape i år, og hvis Jonas Vingegaard holder det niveau, han har vist i år, så vinder han etaper i Tour de France hvert år. Men Cort kommer til at vinde minimum ti, hvis det kan gøre det,« siger Rolf Sørensen.

Magnus Cort er blevet 28 år og har derfor de fysiske forudsætninger til at kunne peake nu. Og det ligner da også, at Cort er i sit livs form, hvis man spørger Rolf Sørensen.

»Han er på et højere niveau, end han nogensinde har været. Han har fundet sin vej, og så god, som han er lige nu, burde han også kunne vinde løb som Milano-San Remo og Paris-Nice. Jeg siger ikke PostNord Danmark Rundt, fordi det vil han kunne vinde med venstre ben,« siger han.

Grand Tours, som Cort har syv etapesejre i, er de tre helt store etapeløb Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Rolf Sørensen vandt selv tre Grand Tour-etaper.