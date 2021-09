»Det er en cykelrytter, der er så brølstærk, at han kan køre alene hjem. Han kan slå 99 ud af 100 ryttere i en spurt, og han kan bare så meget som cykelrytter, så det nærmest er ufatteligt.«

Sådan lyder de lovprisende ord fra Thomas Bay, der er ekspertkommentator på Eurosport og tidligere cykelrytter, oven på Magnus Corts vanvittige hattrick i Vuelta a Espana.

Corts tredje etapesejre i Vueltaen gør ham til den mest vindende dansker i Grand Tour-sammenhæng, og ifølge Thomas Bay er der ingen grænser for, hvad den 28-årige bornholmer kan præstere, når han har ramt sit livs form.

»I nærmest fem år har jeg sagt, at vi har en potentiel verdensmester i ham. Hvis du havde spurgt mig for fem år siden havde jeg nok sagt, at den første danske verdensmester skulle blive Magnus Cort og ikke Mads Pedersen,« siger Thomas Bay og fortsætter:

EF Education's Danish rider Magnus Cort Nielsen celebrates on the podium after winning the 19th stage of the 2021 La Vuelta cycling tour of Spain, a 191.2 km race from Tapia to Monforte de Lemos, on September 3, 2021. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) Foto: MIGUEL RIOPA Vis mere EF Education's Danish rider Magnus Cort Nielsen celebrates on the podium after winning the 19th stage of the 2021 La Vuelta cycling tour of Spain, a 191.2 km race from Tapia to Monforte de Lemos, on September 3, 2021. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) Foto: MIGUEL RIOPA

»Jeg vil stadig holde fast i, at Magnus bliver verdensmester på et tidspunkt og specielt til det kommende VM, har han en god chance for at vinde.«

Thomas Bay mener, at en særdeles velkørende Magnus Cort er en rytter, der er stor frygt for. Når man sidder med ham i en finale, ved alle, hvad han kan.

En lille sten i skoen ved Magnus Cort er ifølge Thomas Bay, at han ikke rent resultatmæssigt har kunne præstere i de helt store klassikerløb i foråret.

»Hans konkurrenter tænker, at det nok er meget heldigt, at han ikke har fået det til at fungere i de store klassikere – endnu.«

Foto: MIGUEL RIOPA Vis mere Foto: MIGUEL RIOPA

Og et løb som VM, der i år køres i slutningen af september i belgiske Antwerpen,, r et løb, som også kan kaldes en klassiker med sine 267 kkilometeri udfordrende terræn. Dog er Thomas Bay stadig fortrøstningsfuld, hvad gælder Magnus Corts vinderchancer.

»Jeg vil jeg sige, at der har han stadig potentialet til at gøre det godt i de løb,, g med den form han har lige nu, så kan alt ske.«

Og at blive verdensmester vil cementere Magnus Corts status som en vaskeægte verdensstjerne. Det er dog en titel, som Thomas Bay allerede mener, at Cort har internt i cykelverdenen.

»Der er ingen tvivl om, at jeg mener Magnus allerede har slået sin navn fast som en kæmpe verdensstjerne. Og internt i cykelfeltet har den her status, hvor alle ved, at når han rammer dagen, kan han vinde næsten hvad som helst.«