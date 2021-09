TV 2's cykeljournalist Sanne Jakobsen sendte en tanke til Chris Anker Sørensen på direkte tv, da hun fredag eftermiddag var vært for kanalens dækning af U23-herrernes VM-linjeløb.

Inden snakken faldt på cykelløbet, bad Sanne Jakobsen om at få ordet for at forklare, hvorfor hun og kollegerne er mødt på arbejde kort tid efter at have mistet en god kollega og ven.

»Det er med den varmeste og mest dybfølte respekt for Chris Anker, at vi sidder her i dag,« sagde hun

»Det har været en svær beslutning, jeg og vi har skullet træffe – men vi gør det med tro på, at Chris havde glædet sig til det her VM og ville ønske, at vi med samme begejstring, som han formidlede cykelsporten, formidlede løbene videre med al den glæde, som han altid havde for den sport, han elskede.«

Foto: Instagram: Sanne Jakobsen Vis mere Foto: Instagram: Sanne Jakobsen

»Jeg håber, at I vil bære over med os derhjemme, hvis det bliver lidt svært indimellem. Nu er vi her, og så vil vi forsøge at ære Chris med forhåbentligt en masse fantastisk cykelløb.«

Sanne Jakobsen var én af de TV 2-medarbejdere, der skulle have dækket VM fra Belgien. Men ligesom alle andre TV 2-udsendte tog hun hjem til Danmark efter dødsfaldet.

Sanne Jakobsen er ikke den eneste TV 2-cykelmedarbejder, der fredag har valgt at vende tilbage arbejdet.

Også Rolf Sørensen og Rasmus Staghøj føler sig klar til at vende tilbage til skærmen. Læs mere her.