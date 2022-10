Lyt til artiklen

Jonas Vingegaard er populær som aldrig før.

Derfor bliver der også hevet og flået i ham for at få ham mere frem i offentlighedens lys.

Efter Tour de France - ja, faktisk lige op til VM, hvor Vingegaard ikke var med - revsede Bjarne Riis ham for at lade sig skærme for meget og i stedet få noget hår på brystet.

Nu kommer anden byge i den kritik, og denne gang er afsenderen Brian Nygaard, der har en fortid som pressechef hos det Riis-ejede CSC-Tiscali, Sky og Orica-GreenEDGE. Derudover har han også været direktør hos Team Leopard-Trek, men mange vil måske også huske ham som kommentator på TV2 og DR.

Chinatown tog imod Tour-stjernerne. Vis mere Chinatown tog imod Tour-stjernerne.

I dag skriver han for Weekendavisen, hvor han giver Vingegaard en ordentlig bredside.

»Der er næppe nogen, der føler et behov for at gøre ham til en ufrivillig showman, men at være så fraværende, som han har valgt, er på grænsen til både at være kommercielt og strategisk uklædeligt. Især det sidste bør han bekymre sig om, da det ender med at tilskrive ham nogle karaktertræk, han formentlig slet ikke har,« skriver han.

Nygaard understreger, at det egentlig mest er holdet, der har fejlet, set med hans øjne.

Vingegaard svarer tilbage, men det vender vi tilbage til.

Brian Nygaard har varetaget kommunikationen for mange store cykelhold. Foto: Nils Meilvang Vis mere Brian Nygaard har varetaget kommunikationen for mange store cykelhold. Foto: Nils Meilvang

I disse dage i Singapore er Jumbo-Visma-juvelen netop med som trækplaster og galleonsfigur for Tour de France, og vestjyden har skruet det store smil på, når han sammen med folk som Mark Cavendish, Chris Froome, Alejandro Valverde og Vincenzo Nibali kører cykeltaxa og smager lokale specialiteter iført sin gule trøje og et par lange Hugo Boss-bukser.

»Det var Froomy, der gjorde det,« lyder det kækt fra Mark Cavendish og peger på en bøjet metalpæl, mens han griner og sætter sig ind i bilen, der venter på stjernerne. Han har prøvet denne slags charmeture mange gange før.

Rytterne lister efter endt parade i Chinatown ned i en baggade og skifter trøjer. Vingegaard hygger sig, men et par gab afslører, at han nok også kunne have brugt tiden anderledes.

Tidligt på formiddagen på rytternes hotel svarede han på Nygaards kritik.

Vingegaard var med på charmeoffensiven i Singapores kinesiske bydel. Vis mere Vingegaard var med på charmeoffensiven i Singapores kinesiske bydel.

»Han må have sin mening. Det rører mig ikke rigtigt, jeg er lidt ligeglad med det. Vi gør det på vores måde, og hvis folk ikke kan lide det, så er det deres problem,« siger han til B.T.

»Der er mange, der synes, jeg skal det ene eller det andet, men det er os, der bestemmer, og det er mig, der bestemmer det. Hvis jeg har lyst til at gøre noget, så er det det, jeg gør, og hvis der er noget, jeg ikke har lyst til, så gør jeg det ikke.«

»Og jeg kommer ikke til at gøre noget anderledes.«

Nygaard slog specifikt ned på, at holdet og den danske stjerne ikke klart havde meldt ud, at Vingegaard kom til forsvare Tour de France-sejren næste år.

Det klare svar kan Nygaard og andre dog først få til december, lyder den nye melding - læs mere her.

B.T. er inviteret til Singapore af ASO, som både arrangerer gadeløbet og Tour de France.