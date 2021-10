Det kan godt være, at Bjarne Riis fortsat ikke ved, hvad fremtiden byder på rent professionelt.

Men om ikke andet har han fået styr på, hvad han skal fem dage i maj 2022. Den tidligere cykelboss skal nemlig turnere rundt i Danmark med nogle af stjernerne fra det hedengangne Team Saxo Bank.

Således vil Riis dele scenen med den tidligere superstjerne Fabian Cancellara, tyske Jens Voigt og brødrene Andy og Fränk Schleck til foredraget, der har fået navnet 'Verdens bedste cykelhold'.

»Jeg taler på hele flokkens vegne, når jeg siger, at vi glæder os til at møde de danske cykelfans og forhåbentlig give dem en rigtig fed og sjov aften,« siger Bjarne Riis i en pressemeddelelse.

Bjarne Riis var holdchef på Team Saxo Bank. Her ses han blandt andet med Fabian Cancellara (tv.) og Andy Schleck (med solbrillerne til højre). Foto: Nils Meilvang

»Personligt glæder jeg mig virkelig til at se gutterne igen. Jeg har mødt flere af dem ved forskellige lejligheder, men det er første gang, at vi alle sammen mødes på den her måde og får lejlighed til at tale om vores tid sammen på holdet.«

Arrangementet afholdes i forbindelse med, at Danmark er vært for Tour de France-starten anno 2022 – også kaldt Grand Départ.

Under Bjarne Riis vandt Team Saxo Bank – der blandt andet også nåede at bære navnene CSC og Tinkoff-Saxo – et hav af cykelløb, herunder Tour de France.

I løbet af 00erne og nogle år i 10erne var holdet anset som et af de bedste – hvis ikke det bedste – i verden.

Og det er netop de perioder, rytterne og Riis skal dele anekdoter fra.

»Denne aften vil først og fremmest handle om alt det, som kameraerne ikke så og fangede. Om venskaber og fjendskaber og de mange sjove, skøre og tankevækkende anekdoter fra holdbussen, fra træningslejre og løbshoteller. Fra undervejs i løbene,« står det også i pressemeddelelsen, hvor man også lover, at både op- og nedture bliver behandlet.

Den populære TV 2-vært og kommentator Dennis Ritter skal være 'vært' for arrangementet.

»Allerede efter vores første møde kan jeg med sikkerhed sige, at det ikke bliver kedeligt, når de her ryttere er sammen,« siger han.

'Verdens bedste cykelhold' turnerer til maj 2022.

I alt bliver der afholdt foredrag i fem byer. Første dag er 10. maj i Aalborg, hvorefter herrerne vil lægge vejen forbi Herning, Aarhus, København og Odense.