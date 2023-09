Der kan blive smidt en gigantisk bombe i cykelverdenen når som helst.

For en kæmpe fusion mellem to storhold kan meget vel være på vej. En fusion, der endda involverer den danske Tour de France-vinder Jonas Vingegaard.

Danskerens arbejdsgiver, Jumbo-Visma, blev nemlig søndag aften kædet sammen med det belgiske hold Soudal Quick-Step om en 2024-fusion. Det skrev det normalt velinformerede cykelmedie WielerFlits.

En nyhed, som da også ramte den tidligere Quick-Step-sportsdirektør Brian Holm som en stor overraskelse, da han læste den.

Foto: Manuel Bruque/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Manuel Bruque/EPA/Ritzau Scanpix

»Det kan være, det passer. Det kan også være, det ikke gør. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke hørt om det før i går aftes (søndag, red.). Så ja, den var sgu ny,« lyder Holms første reaktion, da B.T. fanger ham på telefonen.

Han har været i kontakt med flere af sine tidligere kollegaer hos Quick-Step. Men ingen af dem aner noget om, hvorvidt der er hold i rygterne, der har floreret det seneste døgn:

»De ved ikke noget. Ikke mere end os to. Jeg snakker løbende med dem, men sådan noget får de ikke at vide.«

Brian Holm mener dog ikke, at det vil være usandsynligt, hvis fusionen bliver en realitet.

Brian Holm har tidligere været sportsdirektør for Quick-Step. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Brian Holm har tidligere været sportsdirektør for Quick-Step. Foto: Thomas Lekfeldt

»Det er realistisk. Men også ærgerligt, for så kommer der til at mangle et hold. Der har været en masse rygter om forskellige holdfusioner hen over sommeren, så mon ikke der er et gram af sandhed i det her,« lyder det videre.

Den tidligere sportsdirektør aner dog ikke, hvad årsagen til en mulig fusion skulle være.

Medmindre det er en økonomisk redningskrans til ét af holdene.

Han bider nemlig mærke i, at Jumbo-Visma i skrivende stund stadig ikke har meldt ud, hvem der overtager hovedsponsoratet for supermarkedskæden Jumbo, der stopper som hovedsponsor ved udgangen af 2024.

»Det skulle undre mig, hvis de ikke kan finde en ny sponsor. Men det kan da være, de ikke kan det. For sådan noget her gør man kun af nød,« siger Holm og tilføjer:

»Der er ikke nogen, der har et hold, hvor det går godt, som ønsker at fusionere. Hvorfor skulle man det? Jeg kan ikke se nogen grund til det.«

I den forbindelse kan han dog godt forstå sin tidligere chef, Patrick Lefevre, der er holdchef hos Quick-Step, hvis der er hold i rygterne:

»Jeg kan godt forstå Patrick. Han har nået en vis alder. Og hvis han kan få en pose penge og sige: 'Tak for denne gang', samtidig med en bestyrelsespost, så vil det da være naturligt, at han solgte sit livsværk.«

Remco Evenepoel kan meget vel blive holdkammerat med Jonas Vingegaard. Foto: Oscar Del Pozo/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Remco Evenepoel kan meget vel blive holdkammerat med Jonas Vingegaard. Foto: Oscar Del Pozo/AFP/Ritzau Scanpix

Hvis fusionen bliver en realitet, vil det nye storhold have lidt af et luksusproblem på rytterfronten.

Jumbo-Visma har hele 27 ryttere på kontrakt, mens Quick-Step har 23. Heriblandt den tidligere belgiske verdensmester Remco Evenepoel, der dermed kan blive holdkammerat med Jonas Vingegaard.

En muligt scenarie, som Holm dog ikke bifalder ved første øjekast.

»Jeg vil da foretrække, at de bedste ryttere kører mod hinanden og ikke med hinanden. Men nu må vi lige tage en dyb indånding. Der er nogle brikker, der skal falde på plads,« afslutter han.

Hverken Jumbo-Visma eller Soudal Quick-Step har kommenteret de massive rygter om en fusion.