Det kunne ikke gøres meget smukkere.

Mikkel Honoré har haft et flot år på landevejene, men nu har han såmænd sat prikken over i'et og giftet sig med sin italienske udkårne, Marilisa Zanini.

I denn weekend var op mod 150 mennesker samlet på Castello di San Salvatore-slottet i den nordøstlige del af Italien, hvor hun er fra.

På de sociale medier er der dukket lidt fotos op fra den store dag, hvor brudeparret stod skarpt og feststemte. Alexander Kamp, som Honoré blandt andet har lige kørt VM sammen med, kalder det et 'pompøst' bryllup, der 'ikke kunne have været i smukkere omgivelser'.

Og det bliver i den grad bekræftet af hovedpersonerne.

På de fotos, som bruden og gommen har delt via Instagram-stories, kan man se, hvor meget parret havde gjort ud af brylluppet. Alt var pyntet efter alle kunstens regler, kagen var i fem kæmpe lag, og gæsterne så ud til at have det fremragende på dansegulvet.

»For os var målet at samle begge vores familier og have en stor fest. De ses ikke så tit, og jeg tror faktisk, at det er første gang, at familierne mødes med fætre, kusiner og det hele,« har han tidligere fortalt B.T. om brylluppet.

Og de glade dage er langt fra forbi, for nu venter der en drømmerejse for det nygifte par.

»Først tager vi til Californien en uge, hvor vi skal se San Francisco, Santa Monica, Los Angeles, Las Vegas og Grand Canyon.«

»Så tager vi til Cancun og en ø i Mexico og slapper helt af. Så får vi lidt badeferie og lidt oplevelse,« forklarede han til B.T. i Australien, hvor VM blev afholdt.

