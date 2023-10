Det har været ønsketænkning for alle danske cykelentusiaster.

At se Jonas Vingegaard køre for Danmark, i de rød-hvide farver. Derfor var det opløftende nyt, da den danske superstjerne selv fortalte, at han ønsker at køre OL med landsholdet næste sommer.

»Jeg kunne rigtig godt tænke mig at køre OL næste år. Jeg har snakket med landstræneren, Anders Lund, om han vil have mig med,« sagde Jonas Vingegaard i sommer til TV 2.

Men hos Jumbo-Visma har piben en helt anden lyd – og her har man ikke synderlig interesse i at sende Vingegaard til de olympiske lege i Paris.

Richard Plugge og Vingegaard-familien fejrer danskerens Tour de France-sejr 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Richard Plugge og Vingegaard-familien fejrer danskerens Tour de France-sejr 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»For mig er OL ikke så spændende. Måske er ruten heller ikke den bedste for ham,« lyder det fra Jumbo-Visma-manager Richard Plugge, til B.T.

»For os er det Tour de France det, der tæller mest. Det er cykelsportens største løb. Det, vi bør fokusere på. Men sidst i december har vi holdpræsentation, og der ved vi nogenlunde, hvad næste sæsonmål vil være – og hvor vi skal hen.«

Siden Jonas Vingegaard perforerede cykelsfæren og kanonerede sig selv direkte op blandt sportens absolutte elite med andenpladsen ved Tour de France 2021, har danskerens deltagelse til blandt andet VM været et stort samtaleemne.

Om vi ser Tour-stjernen i den danske trikot i sommeren 2024, må vi vente på lidt endnu.