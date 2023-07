Jonas Vingegaard har meldt sig klar.

Han vil gerne køre OL i Frankrig i 2024. Det bekræfter han til TV 2.

Vingegaard så ydmyg som han er, har meldt sig klar overfor den danske landstræner, men Vingegaard ved ikke endnu, om han bliver udtaget.

»Jeg kunne rigtig godt tænke mig at køre OL næste år. Jeg har snakket med landstræneren, Anders Lund, om han vil have mig med,« siger Jonas Vingegaard.

Ved OL i Paris skal rytterne ud på 273 kuperede kilometer med 2800 højdemeter.

Næste års Tour de France er også speciel, da den ikke slutter som sædvanligvis i Paris' gader. I stedet vil det være i Nice, at man afslutter Touren.

Årsagen er nemlig, at OL også skal foregå i Paris, og at landevejsdiciplinen kommer til at blive kørt i gaderne i Frankrigs hovedstad.

Vingegaard har ikke tidligere kørt for landsholdet til EM, VM eller OL.

