Én af dansk sportsjournalistiks mest kendte stemmer er nu borte.

Jørn Mader – den kendte journalist og sportskommentator – er efter længere tids sygdom død. Han blev 76 år gammel.

I 14 år – fra 1989 til 2003 – sad han sammen med kollega og ven Jørgen Leth i kommentatorboksen.

Det var Mader og Leth, der tilbage sidst i 80erne selv foreslog TV 2-ledelsen, at man burde sende samtlige etaper af det store franske cykelløb i stedet for blot ugentlige sammendrag.

Og dermed var det Jørn Mader og Jørgen Leth, der introducerede de danske tv-seere for det, der i dag er et uundværligt element af sommerferien for rigtig mange danskere.

Og det var ikke mindst Mader og Leths højkulturelle samtaler om Bourgognes vinslotte, Pyrenæernes barskhed, alpernes forræderiske idyl, der fik tv-seerne til at blive hængende under selv den mest begivenhedsløse transportetape.

Men det var, når løbet skulle fortælles, at Jørn Maders særlige talent for ord og timing for alvor kom til sin ret.

Som da hjemmebaneyndlingen Richard Virenque i 2003 kørte tyske Rolf Aldag, som ‘stod stille som et tysk træ i Harzen’.

Jørn Mader Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Jørn Mader Foto: Sonny Munk Carlsen

»Han behandler cyklen som en gammel led kælling, der har fortjent det.«

Og de fleste cykelfans husker nok, da Bjarne Riis i 1996 cementerede sin samlede Tour-triumf med sejren på Hautacam. ‘Kys til Bjarne, kys til Danmark,’ lød det spontant fra Mader, da herningenseren trillede alene over målstregen.

Duoens popularitet var på en højde, hvor det ikke længere var forbeholdt de danske cykelstjerner at få deres navne skrevet på asfalten op ad de franske bjerge. ‘Mader og Leth’ stod der lige så ofte som ‘Riis’, Skibby’ og ‘Rolf’.

»Nogle gange kunne vi have så dybe samtaler, at vi kunne tænke, hvorfor alle de cykelryttere skulle forstyrre os, når vi var midt i en samtale,« har Jørn Mader fortalt til Fyns Amts Avis i et interview i 2022.

Men Jørn Maders status som Danmarks Tour de France-stemme fik en brat afslutning. Længere tids uenighed med TV 2-ledelsen kulminerede i 2003, da Mader med åbenlyse tømmermænd – i øvrigt efter en hidsig bytur i Odense med Kim Larsen – kommenterede en etape fra Vuelta a España.

TV 2 tog konsekvensen og afskedigede Mader som kommentator – og et par år senere forlod Mader helt tv-stationen.

»Det var forfærdeligt. Intet mindre. Det udviklede en længere depression. Jeg følte på en eller anden måde, at mit liv blev taget fra mig. Jeg følte, at alt inde i mig blev flået ud. Jeg var fandeme ked af det. Det kan jeg godt sige dig, sagde Mader til B.T. i 2021.

Byturen med Kim Larsen er sidenhen blevet genfortalt i mange portrætter og fødselsdagsomtaler, og så sent som i 2022 sagde Mader i et interview med Fyns Amts Avis:

»Havde det nu bare været en bytur med en, der hed Benny Petersen, så var der aldrig sket noget, men nu her 20 år efter kommer det op hver gang. Det må man da kalde en ordentlig brandert, når den kan holde i 20 år.«

Siden afskeden med TV 2 har Jørn Mader blandt andet skrevet bøger – heriblandt en samtalebog med sin evige makker, Jørgen Leth.

Han vidste til sidst godt selv, at sandet i timeglasset var ved løbe ud.

– Jeg er det, man kalder uhelbredeligt syg. Mit hjerte er slidt, simpelthen. Derfor pumper det kun syv procent. Det betyder, at jeg er enormt træt, og det betyder noget for min balance. Og det betyder en masse medicin, sagde den tidligere cykelkommentator til Se og Hør i sommer.

Jørn Mader tilbragte sine sidste år i fødebyen Svendborg. Han efterlader sig tre børn og fem børnebørn.