De mødte hinanden første gang ved et seksdagesløb i København engang i 1980erne.

Ikke lang tid efter var det Jørn Mader, der overtalte den daværende TV 2-ledelse til, at han og Jørgen Leth sammen skulle lægge stemme til billederne af Tour de France i de danske stuer.

Det blev startskuddet til et mangeårigt samarbejde og ikke mindst et tæt venskab.

»Han var fantastisk inspirerende at være sammen med,« siger Jørgen Leth til B.T., da han mindes Jørn Mader, der døde fredag efter længere tids sygdom.

Jørgen Leth og Jørn Mader har tilbragt tusindvis af timer sammen i diverse kommentatorbokse til cykelløb. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Jørgen Leth og Jørn Mader har tilbragt tusindvis af timer sammen i diverse kommentatorbokse til cykelløb. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

»Hans eksplosive tilgang til sporten var meget morsom og meget levende. Han havde en spontanitet, som var uforlignelig. Den lignede ikke nogen andres, og det kunne jeg godt lide,« fortæller Jørgen Leth.

»Han havde sine begejstrede småtaler om Bjarne Riis og de danske bedrifter i Touren. Når han kastede sig ud i begejstringen, var det svært for mig at komme til, men jeg kunne også sætte ham i gang med mine poetiske skildringer af sporten,« fortsætter Leth, der dannede kommentatorpar med Mader fra 1989 til 2003.

Netop Jørn Maders begejstring er noget af det, Jørgen Leth vil huske, fordi han selv lærte af det.

»Jeg lærte, at man kunne tillade sig hvad som helst, hvis man bare selv troede på det. Man kunne i hvert fald sagtens tillade sig at være begejstret for det, man så. Det var en vigtig evne.«

»Den evne til at give udtryk for det, man ser, begejstret og levende, det kan mange lærer meget af. Det kan jeg sommetider savne. Hans evne til at fyre den af. Det poetiske vanvid vil jeg huske fremover.«

Mader og Leth under Touren i 1999. Foto: Nils Meilvang/Nf-Nf/Ritzau Scanpix Vis mere Mader og Leth under Touren i 1999. Foto: Nils Meilvang/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

Jørgen Leth sætter stor pris på, at Maders familie selv ringede og overbragte nyheden fredag.

»Det kunne jeg godt lide. Det viser, hvor meget familien også har værdsat det samarbejde. Jeg er glad for, at jeg kunne udtrykke mig direkte til familien,« siger Jørgen Leth.

Han glæder sig over det mangeårige venskab, han havde med Mader.

»Han var upåklagelig. Det er ikke altid en dans på roser at have så tæt et samarbejde. Det har været fremragende og inspirerende hele vejen igennem.«

Sidste år havde makkerparret det, Jørgen Leth kalder en opblomstring sammen, da de udgav en samtalebog og efterfølgende drog på turné.

»Det var en fantastisk kærkommen lejlighed til at mindes de ting, vi havde, og hvordan det blev til. Vores sprog. Vores oplevelser.«

»Det var meget livsbekræftende, og det blev mødt med vild begejstring.«

»Det kan man godt lide som performer. Det var vi på en måde. Vi var performere,« siger Jørgen Leth.

B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, fremhæver Jørn Maders særlige talent for ord og timing i sin fortællestil.

