»Jeg løber ikke rundt med armene i vejret. Det må jeg sige. Der er jo ikke nogen, der er døde. Men sådan er det jo. Vi må prøve igen.«

Brian Holm vågnede ikke op med tømmermænd dagen efter kommunalvalget. Men til gengæld stod han op til en virkelighed, der formentlig giver ham hovedpine.

For for første gang i mere end et århundrede har kommunalpolitikerens Konservative Folkeparti (C) mistet borgmesterposten i Frederiksberg Kommune, efter borgmester Simon Aggesen måtte træde af til fordel for Michael Vindfeldt fra Socialdemokratiet (S).

»At tabe efter 112 år er selvfølgelig ikke nogen drøm. Det kunne jeg godt have undværet,« siger Brian Holm.

Brian Holm bor på Frederiksberg og har siddet i kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti. Foto: Linda Kastrup

»Jeg begynder jo hverken at skære i mig selv med barberblade eller farver mit hår blot. Det fortsætter jo. Men ligesom i cykelløb ved man, at der er en risiko for øretæver, når man stiller op. Kan man ikke tåle det, så skal man ikke stille op. Man tager det negative, der følger med. Det er en del af festen.«

Den tidligere cykelrytter tilbragte det meste af aftenen hjemme på sofaen, hvor kan kunne følge med i den konservative nedtur på Frederiksberg efter kortvarigt at have været til et valgarrangement forinden.

På vej hjem klippede han halvdelen af sine 150 valgplakater ned.

»Uanset om vi vinder, eller om vi taber et løb på stregen med holdet, så tager vi en kop kaffe. Der er ikke de store udsving,« forklarer Brian Holm, der er sportsdirektør på storholdet Deceuninck-Quick-Step.

»Jeg tager altid ud at cykle eller løbe dagen derpå. Har man vundet løber man lidt hurtigere, og taber man er tempoet lidt langsommere.«

På trods af, at borgmesterposten på Frederiksberg er røget på socialdemokratiske hænder, har Konservative haft et kanon valg på landsplan med størst fremgang af alle.

Det fik formand Søren Pape til – ifølge Berlingske – at erklære sig »kisteglad,« og det samme fremhæver Brian Holm.

Men Frederiksberg er vel det nære og vigtigste for dig?

»Det er det bestemt. Også selvom jeg kommer fra Amager og hedder Brian.«

»Fra starten var det vigtigst for mig, at det gik godt for partiet frem for mig selv. Den første del af det smuttede i nat. Det var vigtigere for mig, at det blev en konservativ kommune, end at jeg selv blev valgt ind, så det er ærgerligt. Vi havde et godt valg, så godt ud, er gået frem på landsplan, og vi var gode,« fastslår Brian Holm, inden han kommer med en kynisk, men ærlig analyse.

»Vi var bare ikke gode nok. Det er fakta.«

Da artiklen blev skrevet, stod det fortsat ikke klart, om Brian Holm har opnået stemmer nok til at blive genvalgt til den kommunale bestyrelse.