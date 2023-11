Da Vingegaard-familien for nylig annoncerede, at man flytter til Schweiz, fik det rigtig mange til tasterne.

Udefra lignede det et perfekt forsøg på at kombinere bedre træningsforhold med et skatteparadis.

Siden da tog sagen en noget overraskende drejning, da Vingegaards hustru Trine Marie Hansen forklarede over for B.T., at familien ikke forlader Danmark.

Og teorien om skattemæssige fordele fejer hun af vejen med det samme.

Trine Marie Hansen og Jonas Vingegaard har valgt at få en base i Schweiz. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Trine Marie Hansen og Jonas Vingegaard har valgt at få en base i Schweiz. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg synes egentlig, forholdene er ret gode her i Danmark. Så det er ikke derfor, vi flytter. Og det er også derfor, at det slet ikke er sikkert, at vi skifter adresse,« siger hun.

»Jeg tror ikke, at folk forstår, at vi ikke kommer mere væk. Vi kommer til at være i Danmark præcis så meget, som vi plejer. Så der er ikke noget, der ændrer sig. Jeg tror, at det er det, der er gået lidt galt i pressen.«

»Det er mere, så vi får et sted at være i stedet for at flytte rundt hele tiden.«

Parret får også bygget hus i Glyngøre, hvor det er planen, at familien skal opholde sig noget mere, når det står færdigt.

Og så er der også en lille en, der en dag får en skolegang, der skal passes: den treårige datter, Frida.

»Forhåbentlig kommer hun til at gå i skole i Danmark,« fortæller Trine Marie Hansen.

Det danske cykelkoryfæ Bjarne Riis – der selv har boet i Schweiz en årrække – har rost familiens beslutning om at få et hjem i Alpelandet.

