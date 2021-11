Cykelverdenen er blevet ramt af en tragedie.

Desiet Kidane Tekeste er nemlig afgået ved døden i en alder af bare 21 år.

Det unge cykeltalent blev dræbt under en træningstur, da hun blev kørt ned af en bil. Det skriver The Sun.

Efterfølgende er det strømmet ind med rørende hilsner til Desiet Kidane Tekeste på de sociale medier. Blandt andet fra Den Internationale Cykelunion (UCI).

'Desiet. Med hendes konstante smil, venlighed, respekt og dybe passion for cykling, så var Desiet Kidane Tekeste et ungt talent i udvikling, som vi vil savne ekstremt meget,' skriver organisationen på Twitter og fortsætter:

'Vores tanker er hos hendes familie, venner, holdkammerater og trænere i denne tragiske tid.'

The Sun skriver ikke, hvordan ulykken helt præcist skete. Mediet nævner heller ikke, om føreren af køretøjet vil blive tiltalt for en forbrydelse eller ej.

Desiet Kidane Tekeste var en del af holdet World Cycling Centre (WCC). Og de har også sendt en sidste besked til deres nu tidligere rytter på Twitter.

'Ord kan ikke beskrive, hvor triste vi er over at høre, at den 21-årige WCC-atlet Desiet Kidane Tekeste er gået bort. Vi vil savne dig,' skriver cykelholdet helt præcist.

Det er ikke længe siden, at Desiet Kidane Tekeste deltog ved VM. Det gjorde han i september, hvor det dog ikke lykkedes hende at gennemføre løbet.