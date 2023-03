Lyt til artiklen

Vi glemmer sent de historiske billeder.

Billederne af en dansk helt iført en gul trøje, der troner på podiet midt på Champs-Élysées i Paris med sin lille datter på armen.

For da Jonas Vingegaard triumferede ved Tour de France i fjor, var familien fast inventar på de franske landeveje, når kæresten Trine, datteren Frida og svigermoderen Rosa fulgte Jumbo-stjernen under cykelløbet.

Søndag gjorde Vingegaard comeback i Frankrig til storløbet Paris-Nice – også kendt som Mini-Tour de France – hvor han for første gang skal måle sig med Tadej Pogacar i et etapeløb igen. Men familien glimtede ved sit fravær.

Lille Frida var med på scenen, da Jonas Vingegaard fejrede Tour de France-sejren foran Tadej Pogacar. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Lille Frida var med på scenen, da Jonas Vingegaard fejrede Tour de France-sejren foran Tadej Pogacar. Foto: MARCO BERTORELLO

»De er ikke med endnu,« fortalte Jonas Vingegaard, da B.T. spurgte ham ind til, hvorvidt familien fulgte ham under løbet, der varer otte dage.

»Men de kommer til Nice.«

Tidligere har den 26-årige cykelstjerne forklaret, hvor stressende det også har været for den lille familie at rejse en hel del dage om året for at følge ham under forskellige cykelløb.

Særligt hårdt var det for datteren Frida, der fyldte to år i september.

Jonas Vingegaard sammen med kæresten, Trine Marie Hansen, og datteren Frida på scenen i Tivoli i København efter den historiske Tour-sejr. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jonas Vingegaard sammen med kæresten, Trine Marie Hansen, og datteren Frida på scenen i Tivoli i København efter den historiske Tour-sejr. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det bliver selvfølgelig dejligt, at de kommer og hepper på mig og støtter op, det glæder jeg mig til,« siger Jonas Vingegaard.

Den regerende Tour de France-vinder kommer til Paris-Nice efter at have mast al modstand i det spanske løb O Gran Camiño, hvor han vandt samtlige mulige etaper og triumferede sammenlagt.

»Det var dejligt at vinde, men det var heller ikke det skarpeste felt, kan man vist godt sige. Det er lidt skarpere her til Paris-Nice. Men det giver da noget selvtillid at vinde.«

Alligevel peger han ikke på sig selv, når han skal pege for favoritten ved Paris-Nice.

»Jeg tror, at Pogacar er den største favorit. Han er manden, der skal slås. Vil man vinde her, skal man slå ham,« lød det fra Jonas Vingegaard.

