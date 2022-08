Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var tydeligt at se både før, under og efter Jonas Vingegaards Tour de France-triumf, at én bestemt person var med hele vejen og hjalp den danske stjerne til sejren.

Kærligheden har nemlig strålet ud af Jonas Vingegaard, hver gang han har nævnt kæresten Trine Marie Hansen, og hvor stor en betydning hun har haft for hans succes.

Og netop den tydelige kærlighed mellem de to var noget, der fik megen opmærksomhed blandt danskerne og cykelfans verden over. Især et bestemt billede var medvirkende til dette.

Et billede, der fik mere omtale end alle de andre fantastiske skud af parret. Og nu fortæller manden bag billedet, hvordan det blev til. Du kan se det rørende øjeblik fanget af den hollandske fotograf Bram Berkien herunder.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Team Jumbo-Visma cycling (@jumbovisma_road)

Billedet stammer fra 23. juli, hvor Jonas Vingegaard netop har kunnet lade sig hylde af de mange fans på sidste etape af dette års Tour de France, da han kørte over målstregen i Paris.

Han kunne nu kalde sig vinder af verdens største cykelløb, men inden han kunne lade sig hylde på podiet, skulle Jonas Vingegaard, Trine og parrets datter, Frida, vente i et baglokale.

Og det var her, at det magiske øjeblik opstod, da Bram Berkien, som er fotograf for Jumbo Visma-holdet, tog det nu berømte billede med den lille familie i sofaen.

»Det var først senere, det gik op for mig, at fotoet viste noget om dem som par, og hvordan en rytter må føle efter Touren. I øjeblikket var mit øje mest fanget af det smukke lys, som ramte dem,« siger Bram Berkien til Se og Hør.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Han forklarer til mediet, at situationen var meget 'naturlig' og ikke var noget, at han havde bedt dem om eller fik parret til at posere i. Samtidigt kalder han det 'et af de meste betydningsfulde og smukke øjeblikke', som han har fanget på et foto.

Reaktionerne var mange på det intime billede, der blev lagt op på Jumbo Visma-holdets Instagram-profil. Alle hyldede her kærligheden mellem de to, som du kan se i et udpluk fra kommentarfeltet:

'Sikke en fantastisk, medfølende, professionel og elskende mand. Verden har brug for flere af den slags.'

'Sikke et billede. Det giver mig tårer i øjnene. Kærlighedens kraft. Og Jonas, der sagde: 'Jeg kunne ikke uden mine to piger.'

'Det er et rent eventyr. Hele Danmark elsker jer to.'

'Årets sportsfoto'

Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Foto: Thomas Lekfeldt

Siden den lille familie kunne lade sig hylde af hele Danmark i først København og senere i hjembyen Glyngøre, har der været ikke været meget nyt fra den trætte Tour-vinder.

Jonas Vingegaard deltager ikke i Post Nord Danmark Rundt eller VM i landevejscykling. Hans næste fokus bliver Lombardiet Rundt, der skal køres 8. oktober.