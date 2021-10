»Jeg kan jo starte aftenen, før han døde. Det var fredag aften, da vi sagde farvel til hinanden i hans indkørsel i Skovlunde omkring midnat.«

Desværre er den stemme, man er så vant til at høre fra Tour de France-kommenteringen på TV 2 ikke ved at sætte ord på et spektakulært cykelløb.

I stedet sidder tv-værten Dennis Ritter og fortæller om lørdag 18. september. Dagen, hvor hans kollega og nære ven Chris Anker Sørensen blev ramt af en varevogn under en cykeltur i Belgien og mistede livet.

»Vi var kørt hjem fra Vejle sammen, hvor vi havde lavet et event. Han kørte mig hjem, efter vi havde haft en rigtig dejlig dag. Så ønsker jeg ham et godt VM, siger farvel til ham og 'pas nu på dig selv',« fortæller Dennis Ritter.

»Dagen efter skal jeg til konfirmation, da min storebrors yngste datter skal konfirmeres. Klokken er cirka 16.30, da min telefon ringer. 99 procent af tiden er min telefon på lydløs, men det er den af en eller anden mærkelig grund ikke i det øjeblik. På det tidspunkt har jeg lige klirret på glasset og rejst mig op for at holde tale til en kæmpe stor forsamling, og så ringer min telefon. Det er jo pinligt.«

»Jeg får slået lyden fra og gemmer den væk og registrerer lige, at det er chefen for cykelsport på TV 2, John Jäger, der ringer. Men jeg får holdt min tale og tænker lidt over, at det er et mærkeligt tidspunkt, han ringer på.«

Dennis Ritter får sendt en sms til sin chef, som svarer 'Ring gerne hurtigst muligt'. Men den populære TV 2-kommentator og vært på TV 2 News er faktisk en lille smule »indigneret« over, at det kan være så vigtigt.

Dagen er trods alt lørdag, og han sidder til en familiekonfirmation.

»Lidt senere tjekker jeg så min telefon igen, og jeg kan se, at Rolf har skrevet. 'Ring, der er sket noget frygteligt.' Her tænker jeg så på, hvad det kan være. Så jeg går ud og ringer til John Jäger.«

Den kommende beskrivelse står bedst uden kommentarer fra skribenten. Så her kommer den.

»Det moment. Det øjeblik. De sekunder. Det er så uvirkeligt for mig. De ord, der kommer ind i mit øre, giver ikke mening overhovedet. Det føles som om, at det nærmest tager en halv time for John at få fremstammet de få ord, der er i sætningen: 'Chris Anker Sørensen er død i Belgien. 'Bagefter går tiden i stå. Jeg er følelsesløs. Tankeløs. Jeg er tom og kan slet ikke forstå, hvad det er for en besked, jeg lige har fået.«

»Så får jeg stille og roligt bakket ud af konfirmationen. Jeg vil jo ikke ødelægge festen, så vi tager hjem. Det er egentlig det. Senere på aftenen kommer kontakten så med vores folk i Belgien, som skal dække VM. De er tæt på det hele og har det fuldstændig forfærdeligt. Der bliver grædt nogle tårer i den telefon. Det gør der virkelig.«

Kan du huske din umiddelbare reaktion, da du fik det at vide i telefonen?

»Det, jeg tænkte, var: 'Det er ikke rigtigt, det må være en fejl. Det kan ikke passe. Hvad er det for noget, du siger til mig? De ord danner godt nok en sætning, men de giver ikke mening. Den mening, de giver, vil jeg ikke høre',« siger Dennis Ritter.

»Der gik noget tid, inden følelserne kom ud over stepperne. Det er nok ikke usædvanligt, at man ikke forstår sådan en besked i starten. Der er ikke nogen tårer, der er ikke nogen tanker. De kom først senere. Senere på aftenen.«

I denne weekend er det seks uger siden, at livet blev taget fra den tidligere cykelrytter Chris Anker Sørensen, da han sad på sin cykel.

Jeg har virkelig været vred. Hold kæft, hvor har jeg været vred. Dennis Ritter om Chris Anker Sørensens død.

Ikke kun Dennis Ritter – men også Chris Anker Sørensens hustru og to døtre og resten af Cykeldanmark blev efterladt i en choktilstand.

»Alting var ligegyldigt. Fuldstændig lige meget. Der var intet, der betød noget,« siger Dennis Ritter om den totale meningsløshed, der ramte ham efter dødsfaldet.

»Jeg var indifferent over for alt muligt i hele verden. Det ragede mig en høstblomst. Det varede en lang periode helt frem til begravelsen (1. oktober, red.),« fortæller Dennis Ritter, der i øvrigt kalder den for »den mest voldsomme begravelse, han har været til, i forhold til tårer, der blev grædt, og store følelser.«

Når man har mistet, mærkes sorgen ofte i bølger. Den viser sit grimme ansigt på rigtig mange måder.

Det gjorde den også hos Dennis Ritter.

»Jeg har kunnet mærke de efterfølgende faser meget tydeligt. I starten var det chokfasen, hvor det var umuligt for mig at forstå. Jeg havde været sammen med ham syv timer dagen før. Jeg havde ingen følelser, jeg var bare tom.«

Og så blev tomheden, følelsesløsheden og chokket afløst af vrede.

Voldsom vrede.

»Jeg har virkelig været vred. Hold kæft, hvor har jeg været vred,« fortæller Dennis Ritter.

»Jeg var ikke vred på nogen eller noget, for vi kan ikke være vrede på chaufføren, som ifølge belgisk politi var uden skyld. Men hvad fanden er meningen? Hvad fanden er meningen med, at to piger på 8 og 10 år skal miste deres far? Deres højt elskede far, som ikke vidste noget bedre end at lege med dem inde på gulvet på deres værelse. Hvad fanden er meningen? Hvem kan forklare det meningsfulde i det?«

Man kan mærke på kontrolmennesket Dennis Ritter, at vreden og følelsen af uretfærdighed alligevel brænder inde i ham stadigvæk.

Også selvom han nu har erkendt, at Chris Anker Sørensen er væk, og at han aldrig kommer til at tale med ham igen.

»Jeg er bare ked af det og trist. Der går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på ham. Og når jeg tænker på Chris, så ryger mine tanker helt automatisk til hans hustru og pigerne, der mangler deres mand og far.«

»Nu er det rigtig gået op for mig, hvad for et kæmpe hul han efterlader. Hvor meget han fyldte i mit liv som ven, kollega og sparringspartner. Jeg har lært vildt meget af at kende Chris i de 13-14 år, vi har kendt hinanden. Han har været en så stor inspiration i mit liv i forhold til at være et ordentligt menneske og altid behandle folk godt. Være inkluderende, omsorgsfuld og være opmærksom.«

Måske har Dennis Ritter dog lært én ting af tragedien.

»Hvor ville jeg ønske, at jeg havde sagt nogle ting til ham på den tur hjem fra Vejle. Hold kæft, Chris, hvor er jeg glad for, at jeg kender dig. Hvor meget jeg har lært af dig. Og hvor er du bare en gave til mit liv. Måske kan jeg lære noget af det.«

»Ellers synes jeg ikke, at der er noget som helst læring eller positivt at drage af det her. Det er bare meningsløst med stort 'M' og uretfærdigt med stort 'U'.«

I den kommende uge udkommer Chris Anker Sørensen og Dennis Ritters bog 'Verdens 100 bedste cykelryttere.'

Den bliver den tidligere cykelrytters sidste værk, og selvom man kan mærke, at bogen giver mening for Ritter, kæmper han stadig.

Og kommer nok til at gøre det et stykke tid.

»Jeg har det stadig til dels sådan, at alt kan være fuldstændig lige meget. Jeg mistede al motivation til at beskæftige mig med cykelsport,« siger Dennis Ritter.

Chris Anker Sørensens dødsfald har også sat nogle tanker i gang i forhold til hans fremtid som kommentator.

