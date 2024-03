Mads Pedersen og Lidl-Trek skuffede igen under en etape, der på alle måder skal glemmes hurtigst muligt. Det tog 175 kilometer at sætte en stopper for vores lidelser, da en – ja undskyld vores franske – røvsyg etape endte med et drama uden Mads Pedersen i hovedrollen.

Her får du B.T.s dom fra anden etape af Paris-Nice, der blev vundet af Arvid de Kleijn.



På en etape, hvor vi blev i hvert fald 20 år ældre, var der desværre ikke så meget dansk guf at stille sulten med.

Prisen går til Mattias Skjelmose, der fik snuppet dyrebare bonussekunder på en etape, som han kaldte for »forfærdelig lang dag,« til TV 2, da den endelig nåede sin ende.

Skjelmose jokede endda med, at han forsøgte at bestikke sine hjælperyttere undervejs på etapen for at sætte tempoet op.

Med Mads Pedersens ottendeplads forduftede de danske chancer for triumf. Skjelmoses dag er en ringe trøst, men den er trods alt bedre end ingenting.

Mads Pedersen skuffede i spurten ved Paris-Nice. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Pedersen skuffede i spurten ved Paris-Nice. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

I det felt havde min mormor på en elcykel lignet Tadej Pogacar til Strade Bianche.

Okay, nu overdriver vi, men på sådan en søvndyssende og sløv dag kan det ikke være andet end en voldsom skuffelse at komme til kort.

Mads Pedersen har flere gange sagt, at han har fået nok af sekundære topplaceringer – og derfor kan han ikke bruge dagens Paris-Nice-resultat til noget som helst. Floppet går også i høj grad til Lidl-Trek, der svigtede med et storskuffende leadout til Mads P.

Det er sgu en ommer, selvom den danske supersprinter nu ligger på en samlet tredjeplads – i samme tid! – som indehaveren af førertrøjen, Laurence Pithie.

Mads Pedersen kunne ikke have været tættere på sejren under søndagens etape. Mandag var han ikke i nærheden. Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Pedersen kunne ikke have været tættere på sejren under søndagens etape. Mandag var han ikke i nærheden. Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix

Mandag rimer for de fleste af os på at hoppe i arbejdstøjet og smøre sure madpakker, men rytterne i Paris-Nice slog stængerne op – så godt, som man nu kan under et cykelløb.

For pyh, hvor var det kedeligt gennem størstedelen af dagen, da Mattias Skjelmose og resten af feltet tog sig en søndagsagtig slapper på den meget langsomme etape.

Vi vendte i stedet blikket mod Italien, Vingegaard og Tirreno-Adriatico det meste af eftermiddagen, mens rytterne slangede sig afsted i det franske.

Tirsdag bliver det en helt anden snak. Vi tør godt vædde.

Mattias Skjelmose bliver meget klogere på sine chancer ved årets Paris-Nice tirsdag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Mattias Skjelmose bliver meget klogere på sine chancer ved årets Paris-Nice tirsdag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Vi kender alle Mattias Skjelmoses slangehug og voldsomme punch, når det gælder. Og amagerkaneren er klar til at bide.

Med cirka 50 kilometer til mål viste stjernefrøet fra Lidl-Trek, at han ikke er bange for at bruge alle kneb mod garvede kræfter som Primoz Roglic og Remco Evenepoel.

Det danske klassementshåb nappede nemlig bonussekunder på den indlagte spurt, og så godt skarp ud inden tirsdag, der bliver en vanvittig vigtig dag.

Her står den på holdtidskørsel med et særligt twist. Ligesom sidste år får første mand over stregen lov til at stemple tiden – i modsætning til den vanlige fjerde- eller femtemand – og derfor kan vi se frem til bizarre øjeblikke og voldsomme, raketlignende tilstande, hvor de respektive holds kaptajner bliver kanoneret afsted mod målstregen på de afgørende meter. Får vi et dansk chok igen?

1. Arvid de Kleijn – Tudor Pro Cycling Team

2. Laurence Pithie – Groupama-FDJ ''

3. Dylan Groenewegen – Team Jayco AlUla ''

4. Danny Van Poppel - Bora-hansgrohe ''

5. Gerben Thijssen - Intermarché-Wanty ''

6. Sam Bennett - Decathlon AG2R La Mondiale Team ''

7. Dries van Gestel - TotalEnergies ''

8. Mads Pedersen - Lidl-Trek ''

9. Pascal Ackermann - Israel-Premier Tech ''

10. Matteo Sobrero - Bora-hansgrohe ''

Sideløbende med Paris-Nice køres Tirreno-Adriatico, hvor Jonas Vingegaard kæmper med om sejren.

