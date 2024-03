Jonas Vingegaard lignede en absurd maskine, men var desværre ret menneskelig under tidskørslen ved Tirreno-Adriatico. En ordentlig streg i regningen for vores Tour-vinder, da han mistede overraskende mange sekunder til en konkurrent på en dag, hvor noget helt særligt stjal opmærksomheden.

Her får du B.T.s dom fra første etape af Tirreno-Adriatico, der blev vundet af Juan Ayuso.

Jonas Vingegaard var knap kørt i mål ved tidskørslen ved Lido di Camaiore, før det stod klart, at sejren ville glippe. Den gule tempotyr satte sig foreløbigt i spidsen for løbet, men det varede mindre end fem minutter. Allerede dér havde norske Søren Wærenskjold og Kevin Vauquelin slået ham.

En godkendt præstation fra Vingegaard – og så absolut ikke mere – der endte på en niendeplads.

Men 10 kilometers tons er heller ikke den dobbelte Tour-vinders spidskompetence, og han var blandt andet hele 22 sekunder langsommere end stortalentet Juan Ayuso – en af hans værste konkurrenter i det samlede klassement.

Efter at have lignet et mystisk væsen fra det ydre rum, der landede på jorden ved O Gran Camiño, så Jonas Vingegaarde denne gang menneskelig ud. Hvis altså man ser bort fra det håbløse look med Vismas nye enkeltstartshjelm. Det kan du læse mere om under 'Det vi taler om.'

Jonas Vingegaard lignede et rumskib ved tidskørslen i Tirreno-Adriatico. Desværre gik det ikke lige så hurtigt. Foto: Fabio Ferrari/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard lignede et rumskib ved tidskørslen i Tirreno-Adriatico. Desværre gik det ikke lige så hurtigt. Foto: Fabio Ferrari/AP/Ritzau Scanpix

Det er ingen hemmelighed, at konkurrencen ved Tirreno-Adriatico er af en helt anden kaliber end ved O Gran Camiño.

Selvom det ikke er bæster som Primoz Roglic og Tadej Pogacar, der rejser sig på Vingegaards vej, hedder rivalerne nu Juan Ayuso, Jay Hindley, Tao Geoghegan Hart og Daniel Martinez – og det bliver langt mindre tranquilo, end det var på de spanske landeveje.

Snupper man en gryde, smider Jonas Vingegaards enkeltstart ned i den, krydrer den med Tadej Pogacars nærmest guddommelige præstation ved Strade Bianche og topper af med Juan Ayusos monsterpræstation på mandagens enkeltstart, ender man med et Tour-termometer, der altså er dalet et par grader for Jonas Vingegaard.

Lad os se, hvordan den danske topfavorit tager sig til i løbet af ugen. Men det er en gevaldig streg i regningen, at vores yndlingsjonas mistede så meget tid til Juan Ayuso.

Sad under en forelæsning og forsøgte ikke at tisse i bukserne af grin. Hvad fanden er det her?

Jeg kommer til at græde

Det burde være ulovligt

Der var nul tvivl om, hvad der fyldte mest under dagens enkeltstart – Visma-Lease a Bikes på mange måder absurde enkeltstartshjelme, der bogstavelig talt er taget til nye højder.

De fik internettet til at eksplodere med skarpe og underholdende meninger om den ja – opsigtsvækkende – hovedbeklædning. En enkelt forvildede sig til at sammenligne Vingegaard med en stikpille … bogstaveligt talt.

Den karrysildsgule mand fra Glyngøre og resten af Visma-holdet lignede dog mere hajer end noget andet iført den nye 'snude.'

pic.twitter.com/tf2J5qUlpu — #SiempreGino (@NairoInGreen) March 4, 2024

Nej, for det kunne ingen, der ikke stod langs ruten i den nordvestlige del af Italien.

For da Jonas Vingegaard – løbets altoverskyggende favorit – blev kastet for løverne klokken 12.37, var der endnu ingen livebilleder fra løbet.

Det var først lidt efter klokken 13, da ham, alle øjnene var rettet mod, var kørt i mål, at der kom hul igennem.

Til gengæld kunne man som sagt passende tage en tur forbi de sociale medier, hvis man savnede billeder af den danske superstjerne. Men der var han så nærmest heller ikke til at se for Vismas nye, abnormt store hjelm.

Juan Ayuso vandt årets første etape i Tirreno-Adriatico. Foto: Ander Gillenea/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Juan Ayuso vandt årets første etape i Tirreno-Adriatico. Foto: Ander Gillenea/AFP/Ritzau Scanpix

Ups – Det var ikke den bedste start for Jonas, der blev jordet af Juan.

Ellers så det ellers okay ud for fiskepakkeren med hajhjelmen, som tog tid på samtlige af dem, han skal kæmpe med om den samlede sejr.

Altså ud over Juan Ayuso. Heldigvis er der masser af etaper, højdemeter og bjerge tilbage, hvor Vingegaard kan få hentet dyrebare sekunder.

Det bliver dog ikke tirsdag, der næppe bliver en skæbnedag for klassementrytterne. Men det betyder bare, at der er rigtig meget at glæde os til senere på ugen!