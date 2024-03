Tadej Pogacar føjede endnu et surrealistisk kapitel til sin cykelkarriere, da han sprængte Strade Bianche i luften. Med et uvirkeligt soloangreb lukkede Jonas Vingegaards største konkurrent det italienske storløb 80 kilometer fra mål – og han havde endda advaret om det på forhånd.

Surrealistiske Tadej Pogacar havde tid til at flirte med kameraerne langs ruten på Strade Bianche, mens han udraderede resten af feltet.

Det er længe siden, vi har set Danmarks hurtigste overskæg i front af et cykelløb.

Siden den spektakulære etapesejr ved Giro d'Italia sidste år har Magnus Cort med garanti været skuffet over sine egne indsatser, og mon ikke han også er det efter lørdagens slag på det hvide, italienske grus.

Men bornholmeren viste sig kortvarigt frem i sin nye Uno-X-dragt, og det var nok til at snuppe titlen som dagens dansker. Nu krydser vi fingre for, at det er et forvarsel om mange Cort-succeser på landevejene i støvlelandet de kommende uger.

Resten af Corts landsmænd i feltet – Kasper Asgreen, Christopher Juul-Jensen, Mikkel Honoré og Alexander Kamp – var decideret usynlige i store dele af løbet.

Magnus Cort stak snuden frem med cirka 100 kilometer til mål, da Uno-X-danskeren angreb med Lidl-Treks Quinn Simmons. De to blev dog hurtigt hentet af feltet igen.

VISMA – LEASE A BIKE

Næsten alt, hvad Visma – Lease a Bike har rørt ved i 2024, er blevet til guld. Lige indtil Tadej Pogacar kom forbi.

Den slovenske superstar gav Jonas Vingegaards holdkammerater en gedigen røvfuld ved Strade Bianche, hvor det gulklædte storhold var bemærkelsesværdigt passivt og lykkedes med utrolig lidt.

Med profiler som Christophe Laporte, Attila Valter og Sepp Kuss havde Visma ikke alle stjernerne på startlisten – men det burde have været nok til at tage mere ansvar og forsøge at forme løbet.

I stedet spillede de stortset ingen rolle, mens filmen blev både skrevet, instrueret og produceret af Tadej Pogacar, der endda også spillede hovedrollen. Visma fik kun en mand i top 10, nemlig Christophe Laporte, der sneg sig i mål på en 10.-plads.

Ingen nåede Pogacar til klikskoene ved Strade Bianche.

Der blev skrevet cykelhistorie for øjnene af os, lørdag 2. marts 2024. Og desværre for Jonas Vingegaard, var det ikke ham, der skrev den, men evighedsrivalen Tadej Pogacar. Lørdag var han alene i verden.

Den 25-årige UAE-rytter var decideret brutal under en monumental opvisning, der formentlig får det italienske folk til at rejse en statue af sloveneren, selvom det kun er hans naboland.

Chasing group – som forfølgergruppen bliver kaldt på engelsk – bar ikke meget præg af, at man satte jagten ind på Tadej Pogacar, hvilket formentlig havde mindet mere om en selvmordsmission end en genialitet. I stedet så de tilfredse ud med at kæmpe om andenpladsen.

At Tadej Pogacar vinder er ikke en overraskelse i sig selv. Men at det på den måde var en enmandsforestilling og en ydmygelse af samtlige konkurrenter må skabe lidt panderynker hos Vingegaard. Så du med her, Jonas?

Tadej Pogacar havde tid til en legendarisk jubelscene, da han bremsede op lige efter målstregen og løftede sin cykel mod himlen.

Hvis der var et eneste menneske tilbage på denne her klode, som var i tvivl om, at Tadej Pogacar er decideret frygtløs, blev den tvivl gjort til skamme lørdag.

For det slovenske bæst – som var den eneste ud af feltets 175, der havde sæsondebut – satte gang i et atomangreb på Monte Sante Marie-stigningen med 81 kilometer til målstregen i Sienna.

Inden løbet havde Tadej Pogacar endda fortalt, at han ville angribe dér. Da han blev spurgt ind til, hvor han regnede med at sætte dødsstødet ind, svarede megastjernen som den største selvfølgelighed: »På Sante Marie.«

Det virkede som en joke. Det var alt andet. Et soloangreb 81 kilometer fra mål. I sit første løb i sæsonen. Ikke noget med lige at mærke efter, når man hedder Tadej Pogacar. Det var så vanvittig koldt.

1. Tadej Pogacar – UAE Team Emirates

2. Toms Skujins - Lidl-Trek +2:44

3. Maxim Van Gils - Lotto-Dstny +2:47

4. Tom Pidcock - INEOS Grenadiers +3:50

5. Matej Mohoric - Bahrain-Victorious +4:26

6. Benoit Cosnefroy - Decathlon AG2R La Mondiale Team +4:39

7. Davide Formolo - Movistar Team +4:41

8. Lenny Martinez - Groupama-FDJ +4:48

9. Filippo Zanna - Team Jayco AlUla +4:49

10. Christophe Laporte - Visma-Lease a Bike +5:17