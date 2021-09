»VM er normalt en kæmpe fest. Men her tænkte jeg 'åh nej'. Vi er ikke engang i gang, inden der har været et dødsfald.«

Sådan siger borgmesteren i Brugge, Dirk De fauw, til B.T. fire dage efter Chris Anker Sørensens tragiske dødsfald.

Den tidligere cykelrytter blev ramt af en varevogn i et kryds ved havneområdet Zeebrugge, der af mange er blevet kaldt for et farligt område.

Men ifølge borgmesteren er det ikke en prioritet at gøre vejen mere sikker. Heller ikke efter uheldet i krydset, der kostede TV 2-kommentatoren livet.

Borgmesteren Dirk de Fauw mener ikke, at der skal prioriteres ændringer på vejen, hvor Chris Anker Sørensen døde. Foto: Frederik Gernigon Vis mere Borgmesteren Dirk de Fauw mener ikke, at der skal prioriteres ændringer på vejen, hvor Chris Anker Sørensen døde. Foto: Frederik Gernigon

»Det er tale om et frygteligt uheld, hvor Hr. Sørensen måske ikke kendte vejen så godt. Et sted, hvor cykelrytterne skal krydse vejen. Vi synes alle, at det er frygteligt, det, der er sket,« forklarer han.

I krydset er der både hajtænder og vigepligtsskilte for cyklisterne, men de kommer lige inden stedet, hvor cykelstien krydser en større vej.

Så hvis man kommer kørende hurtigt, kan det være svært at nå at reagere.

»Vi kommer nok ikke til at ændre noget. Vejen har været sådan dér i fem eller seks år, og det er første gang, at der er et uheld dernede. Ingen har advaret os om, at det var et farligt sted. Der er mange andre steder, hvor sikkerheden kan forbedres,« siger Dirk De fauw.

Borgmesteren har diskuteret med politichefen i området, om der er behov for, at man sætter yderligere advarsler op på N348 vejen, hvor tragedien indtraf.

Men konklusionen blev den, at det er der nok ikke behov for.

»Normalt ændrer man på sikkerheden, hvis det er en vej, der er befærdet af mange cykler. Men det er det ikke. Lovmæssigt er alt, hvor det skal være, selvom man kan jo altid gøre det bedre,« siger Dirk De fauw.

»Der er mange steder i Brugge, der har højere prioritet i forhold til at gøre det mere sikkert. Fordi der ikke er så mange cyklister dér. Der er mange steder med skoler, hvor der er en masse børn for eksempel. Ikke det her – med al respekt – lille sted tæt ved havnen.«

Chris Anker Sørensen døde i lørdags i Belgien, da han var nede for at dække VM i cykling. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang Vis mere Chris Anker Sørensen døde i lørdags i Belgien, da han var nede for at dække VM i cykling. Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang

Den 63-årige borgmester i den nordvestlige belgiske by fik lørdag overrakt nyheden af politichefen i byen.

Hans første reaktion var at høre, om uheldet indtraf på VM-ruten, fordi ansvaret formentlig havde været ligget enten hos en politimand eller en frivillig.

Men den fatale kollision fandt sted uden for ruten.

»Der er intet ansvar at føle for denne her ulykke. Det er ulykkeligt, men det er offeret, som formentlig havde et tidspunkt, hvor han var uopmærksom,« siger borgmesteren.

»Vi kendte jo mest Chris Anker Sørensen for den rytter, han var. Det her er alvorligt. Især for hans familie og folket i Danmark, som vi føler med. Det er frygteligt, men konklusionen er, at der er tale om et uheld.«

Fra flere kanter har der været kritik af forholdene for cyklister i området og generelt i Belgien. Blandt andet er det blevet kaldt »en skændsel,« men den kritik fejer Dirk De fauw kraftigt af vejen.

I stedet fremhæver han, at Brugge ofte bliver kaldt for den mest cykelvenlige by i landet.

Chris Anker Sørensen var i Belgien for at dække VM i cykling for TV 2, da han mistede under en træningstur.

Begivenheden startede dagen efter hans død, hvor der blev holdt et minuts stilhed for den tidligere cykelrytter, som blev 37 år.

Han efterlader sig en kone og to børn.