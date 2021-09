Omstændighederne ved ulykken, hvor Chris Anker Sørensen lørdag omkom i Belgien, er fortsat uklare.

Der er søndag formiddag flere spørgsmål, der endnu ikke er besvaret i forbindelse med ulykken, der lørdag kostede tidligere cykelrytter Chris Anker Sørensen livet.

Flere belgiske medier skriver, at omstændighederne ved ulykken er uklare. Blandt andet venter man på resultatet af undersøgelser foretaget af en bilinspektør på stedet.

Bilinspektøren blev kaldt ud til ulykkesstedet lørdag eftermiddag, skriver blandt andet aviserne Het Niewsblad og Gazet van Antwerpen på deres netmedier.

Chris Anker Sørensen var ude at cykle en træningstur, da han blev ramt af en varevogn lørdag eftermiddag. Det skete på strækningen langs Havenrandweg-Zuid i Zeebrugge, der ligger nord for byen Brugge.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Ifølge belgiske medier skete sammenstødet i et kryds, hvor der er en afmærket cykelsti.

En bilinspektøren er en teknisk ekspert, som blandt andet via opmålinger på ulykkesstedet og ved undersøgelse af de implicerede køretøjer, skal forsøge at finde frem til en årsag til ulykken.

Det er ofte bilinspektørens opmålinger af for eksempel bremsespor og andre forhold på ulykkesstedet, som danner grundlag for en vurdering af de impliceredes hastighed.

Brugge er hovedbyen i Vestflandern i Belgien tæt ved grænsen til Holland.

Chris Anker Sørensen var i Belgien for at dække VM i landevejscykling som ekspert og kommentator for TV2.

Han blev 37 år gammel og efterlader sig sin kone og to børn. Hans familie er blevet orienteret via politiet i Belgien og Danmark.

Chris Anker Sørensen kørte som professionel cykelrytter i adskillige år for Bjarne Riis' hold, der i de år både hed CSC, Saxo Bank og Tinkoff-Saxo.

Han gjorde sig især i bjergene, og tog i løbet af sin karriere fem professionelle sejre, herunder en etapesejr i Giro d'Italia og et dansk mesterskab i landevejscykling.

Derudover blev det også til en samlet 14.-plads i Touren i 2012 og en 12.-plads i Vuelta a Espana i 2011.

Chris Anker Sørensen nåede i alt 12 at køre grand tour-løb, herunder Tour de France fem gange. I 2017 og 2018 tørnede han ud for det danske Riwal-hold.

/ritzau/