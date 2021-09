Det var ved en cykelovergang på vejen N348 nær Brugge i Belgien, at den folkekære cykelrytter Chris Anker Sørensen blev påkørt af en varevogn under en cykeltur lørdag. Han er siden død af sine kvæstelser.

Ifølge det lokale politi er der foreløbig ikke noget, der peger i retning af, at føreren af varevognen skulle have foretaget sig noget ulovligt.

I en udtalelse lyder det:

»Bilinspektøren kunne konstatere, at føreren af varevognen ikke begik nogen fejl, som førte til ulykken. Cyklister skal holde tilbage i krydset.«

Det var i dette område, at ulykken skete lørdag omkring klokken 13.

B.T. har også været i kontakt med Fien Maddens, der er talsperson for anklagemyndigheden i Brugge. Hun fortæller, at der var tale om en tragisk ulykke.

»Han kom kørende langs vejen på en cykelsti, og da han skulle krydse vejen, blev han ramt af en varevogn. Der er ikke noget, der tyder på, at føreren af varevognen har gjort noget ulovligt. Han har heller ikke været påvirket af hverken alkohol eller narkotika,« fortæller hun.

Ifølge den belgiske journalist Hans Vandeweghe er området, hvor ulykken skete, »ekstremt farligt«. På Twitter skriver han, at stedet er dårligt egnet til til cyklister.

»En udenlandsk cyklist død i et område, som jeg godt kender - havnen i Zeebrugge, ekstremt farlig, forvirrende og dårligt egnet til cyklister - er ikke en tilfældighed,« skriver han blandt andet.

The death of a foreign cyclist in an area that I know well - the port of Zeebrugge, extremely dangerous, confusing and badly equipped for cyclists - is not a coincidence. How sad and how typical for this country that the WC’s in this bike crazy region begin with mourning. https://t.co/TEr2VfAlmS — Hans Vandeweghe (@hansvdw) September 19, 2021

Siden nyheden om Chris Anker Sørensens død kom frem lørdag, er det strømmet ind med varme mindeord på de sociale medier. Flere af dem kan du finde i vores livedækning af sagen lige HER.

Den tidligere professionelle cykelrytter var rejst til Belgien som en del af TV 2s udsendte hold, der skulle dække VM i Flandern.

Chris Anker Sørensen efterlader sig sin kone og to børn.