»Altså, jeg æder en masse lorte – sætter mine behov i baggrunden. Lige nu er det Jonas og Frida, og så må mine behov vente.«

Den benhårde udmelding kommer fra Jonas Vingegaards kæreste, Trine Marie Hansen.

Hun ved godt, at livet med en cykelstjerne ikke altid er en dans på roser. Men selvom det er hårdt, står arbejdsfordelingen ikke til diskussion.

»Jeg er ret hardcore, og på den måde er der ikke så meget pis,« fastslår hun.

Med en toårig datter i favnen rejser Trine Marie Hansen rundt i Europa for at følge Jonas Vingegaard. Livet i disse år er på hans og lille Fridas præmisser, og det betyder også, at Trine indimellem må holde ting hemmelige for Tour-vinderen.

Fordi det ikke må distrahere ham fra den altopædende karriere på toppen af cykelverdenen.

»Det er mega hårdt, men så må jeg beklage mig til nogle andre. Det kan jeg også til Jonas. Men han skal ikke på den måde belastes af nogle ting, som kan ødelægge hans fokus. Der er selvfølgelig ting, vi ikke kan styre. Men de ting, jeg kan gøre for at beskytte ham, det gør jeg,« lyder det fra Trine Marie Hansen.

Parret mødte hinanden, da Jonas Vingegaard kørte på Coloquick-holdet, hvor Trine også var ansat. Den præcise historie kan du læse her.

Trine Marie Hansen kunne ikke holde tårerne tilbage, da Jonas Vingegaard vandt Tour de France. Foto: TIM DE WAELE Vis mere Trine Marie Hansen kunne ikke holde tårerne tilbage, da Jonas Vingegaard vandt Tour de France. Foto: TIM DE WAELE

Og siden dengang har hendes hverdag ændret sig – markant – især efter Jumbo-Visma-rytterens vilde Tour-sejr i fjor.

I dag lever hun et helt andet liv, hvor alt er forvandlet.

»Jeg synes faktisk, at det er hårdt, fordi jeg er en ekstrovert person, der samler energi, når jeg er ude, sammen med kollegaer osv. Jeg synes, det er hårdt at være hjemmegående.«

»Jeg havde meget mit arbejde, min dagsorden og ting, jeg gerne ville. Jeg fløj rundt til alle mulige ting i mit liv,« fortæller Trine Marie Hansen.

»Det er blevet sat på standby. Nu kender jeg ikke mit liv så langt ud i fremtiden, og alt skal planlægges efter Jonas. Frida er jo hjemme hos mig, så jeg er meget fastlåst på den måde.«

Familien bor fortsat i den trygge base i Glyngøre, men det kan være fortid inden for en overskuelig fremtid.

Parret overvejer nemlig at flytte til udlandet, hovedsagelig på grund af datteren Frida.

Læs mere om det her.