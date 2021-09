Det har været nogle turbulente uger for Viktor Axelsen, siden han i august meddelte, at han fremover ville have fast base i Dubai – og dermed forlade det danske elitetræningscenter.

Og da Viktor Axelsen mandag mødte op til landsholdstræning i Brøndby for første gang siden flytningen, var humøret da også langtfra i top.

B.T. havde på forhånd bedt om et interview med Viktor Axelsen med fokus på beslutningen om at skifte Danmark ud med Dubai, men det afviste den olympiske mester med det samme via Badminton Danmarks pressemand. Han ville til gengæld gerne stille op til interview med TV 2. Indtil han kort inden selve interviewet blev informeret om, at TV 2 også havde spørgsmål, som ville omhandle Dubai.

Her blev det for meget for Viktor Axelsen, der valgte at trække sig fra interviewet og i stedet i hårde vendinger fortælle blandt andre B.T.s journalist om sit syn på kvaliteten af den journalistik, der er begået om Viktor Axelsens nye base i Dubai, der blandt andet kan tilbyde skattefrihed.

Foto: Jannick Elkjær Vis mere Foto: Jannick Elkjær

Viktor Axelsen meldte sin flytning ud i et interview med Jyllands-Posten i slutningen af august, men siden har han ikke ønsket at svare på spørgsmål om Dubai trods kritik af den beslutning.

Og det var altså også tilfældet, da B.T. mandag formiddag var til stede i Brøndby, hvor Axelsen for første gang var tilbage og træne med sine danske kammerater. Den danske superstjerne har heller ikke svaret på B.T.s telefoniske henvendelser i løbet af den seneste måned.

Til gengæld er han nu tilbage på dansk jord igen, hvor det atter bliver til træning med blandt andre de danske badmintonprofiler Anders Antonsen og Rasmus Gemke – og landstræner Kenneth Jonassen.

Netop de tre har Viktor Axelsen forsøgt at lokke med til Dubai for at skabe sig det bedst mulige træningsmiljø.

Foto: Jannick Elkjær Vis mere Foto: Jannick Elkjær

Det forsøg er blevet hårdt kritiseret – af blandt andre B.T.s sportskommentator, Søren Paaske, der kaldte det 'ekstremt egoistisk':

»Viktor Axelsen har forsøgt at begå en af de største svinestreger i dansk topidræt i mange år. Jeg har simpelthen svært ved at nå en anden konklusion efter udviklingen i de seneste uger. Den danske OL-guldvinder har opført sig ekstremt egoistisk, og han har været i gang med at sende dansk herresingle tilbage til stenalderen,« skrev Søren Paaske i en klumme om Axelsens forsøg på at lokke Danmarks to næstbedste spillere væk fra elitemiljøet i Brøndby.

Netop det danske elitemiljø er Axelsen nu tilbage i, og mandag formiddag har han altså trænet igen i Brøndby. Det gjorde han som forberedelse til Sudirman Cup, der starter på søndag, og hvor Danmark deltager.

Her stiller Viktor Axelsen igen op for Danmark. For første gang siden sit OL-guld i Tokyo.