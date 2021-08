Han har knap nok sat benene på dansk grund, før der er røget en ny titel på cv'et.

For den danske stjerne Viktor Axelsen er netop blevet kåret som årets badmintonspiller i Danmark for kalenderåret 2020.

Det skriver Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

Den store hæder kommer blot få dage, efter den 27-årige verdensstjerne vendte hjem fra OL i Tokyo, hvor han skrev sig ind i historiebøgerne med en guldmedalje.

Viktor Axelsen blev modtaget af familien, da han landede i Københavns Lufthavn. Foto: Philip Davali

»Jeg vil gerne sige tusind tak til alle, som syntes, at jeg skulle vinde prisen som årets spiller 2020. Det er et kæmpe skulderklap, og jeg er enormt stolt over at have vundet prisen,« siger Viktor Axelsen.

Det er ikke mere end 11 dage siden, at danskeren rørte det meste af Danmark, da han i overlegen stil hentede guld i herresingle efter en sejr over kinesiske Chen Long.

Axelsen kunne da heller ikke holde tårerne tilbage, da sejren var i hus, hvorefter han kunne juble med landstræner Kenneth Jonassen, mens hele familien-Axelsen sad hjemme i Danmark og så med.

Det var første gang i 25 år, at en dansker kunne træde op på podiet som vinder af OL-turneringen. Dengang var det Poul-Erik Høyer, der kunne lade sig hylde som vinder.

Viktor Axelsen vandt fredag prisen som årets spiller i 2020 foran Anders Antonsen og Sara Thygesen/Maiken Fruergaard.

Det var blandt andet på baggrund af sine sejre ved All England, Spain Masters og Danmarksmesterskaberne, at Axelsen fredag modtog prisen.