Anders Antonsen missede lørdag en gylden mulighed for at hente et kæmpe resultat.

For her tabte den danske badmintonstjerne nemlig semifinalen ved VM i Spanien.

Efter en tæt kamp mod Kean Yew Loh fra Singapore måtte den 24-årige dansker dog til sidst se finalepladsen glippe efter et nederlag på 21-23, 14-21.

Og dermed må den danske verdensstjerne nøjes med bronze i den turnering, hvor han for blot to år siden spillede sig hele vejen til finalen.

Dengang blev det dog til et klart nederlag til den japanske superstjerne Kento Momota, som i stedet løb med guldet.

Anders Antonsen er dog ikke den eneste dansker, som Kean Yew Loh har sent ud af VM de seneste dage.

Tidligere på ugen vandt han nemlig højst overraskende over den danske verdensetter Viktor Axelsen i første runde.

Med Antonsens nederlag er alle danskere dermed færdige ved VM, da herredoublen Kim Astrup og Ander Skaarup Rasmussen tabte semifinalen til kinesiske He Ji Ting og Tan Qiang i tre sæt.

Badminton Danmark meldte inden turneringen ud, at man tog afsted til spanske Huelva med en målsætning om at få en enkelt medalje med hjem.

Dermed blev målsætningen mere end indfriet med de to bronzemedaljer.