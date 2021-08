Det vakte stor opsigt, da OL-guldvinderen Viktor Axelsen mandag offentliggjorde, at han flytter til Dubai.

Men faktisk viser det sig nu, at Dubai – uden tilladelse – har taget forskud på forbindelsen til toppen af dansk badminton.

På Dubais regerings officielle hjemmeside skriver man således, at det danske badmintonlandshold har været på besøg for at forberede sig til OL.

Det sker i en meddelelse tilbage fra april, hvor man lister op, hvilke sportshold der har været på træningslejr i Dubai frem mod ‘OL og andre store mesterskaber’.

Her står der blandt andet, at ‘det danske badmintonlandshold, anført af verdensmesteren fra 2017 og den nuværende nummer to i verden, Viktor Axelsen’, har været på besøg.

Men det er det pure opspind. Det fastslår Bo Jensen, der er direktør i Badminton Danmark.

»Jeg kan bekræfte, at det ikke passer. Badminton Danmark har ikke på noget som helst tidspunkt været på træningslejr i Dubai. Og vi har heller ikke nogen aktuelle planer om at tage på træningslejr i Dubai,« lyder det fra Bo Jensen, som altså ikke har noget ønske om, at dansk badminton skal associeres med Dubai, der blandt andet er blevet kritiseret for at overtræde menneskerettighederne og undertrykke kvinder.

Har I tænkt jer at gøre noget ved, at jeres navn på den måde bliver misbrugt?

»Vi er jo altid optaget af – uanset hvem det er – at folk eller organisationer ikke misbruger Badminton Danmarks navn. Uanset om det er Dubai, eller hvem det er, så vil vi reagere, hvis vi sættes i forbindelse med noget, som ikke er korrekt.«

»Derfor forestiller jeg mig – uden at have diskuteret det med nogen endnu – at det er noget, vi vil påtale og bede om at få korrigeret. Jeg blev gjort opmærksom på sent i aftes, at den her meddelelse fandtes, så det er ikke noget, jeg har haft tid til at gøre noget ved. Vi har haft en hel del at se til. Men det er noget, vi skal have samlet op på et tidspunkt her i de kommende dage,« siger Bo Jensen.

I modsætning til Viktor Axelsen vil Badminton Danmark altså ikke sættes i forbindelse med Dubai. Direktøren ønsker dog ikke at forholde sig til Axelsens valg om at flytte dertil.

»Det ligger uden for mit ressortområde at fokusere på det. Så det har jeg ikke nogen kommentarer til,« siger Bo Jensen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Dubais regering, men det har ikke været muligt.