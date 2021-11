Jättebra! ABBA takker af med et brag af et afskedsalbum. Det er livsglæde på lyd, det er historisk, det er nærmest rørende.

Efter 39 års pause er de fire svenske poplegender Björn, Benny, Agnetha og Frida tilbage med deres nye – og sidste – album, 'Voyage', og det ser ud til at have været ventetiden værd.

Jeg er 34 år, født i 1987 – fem år efter ABBA første gang gik i opløsning.

Jeg kender selvfølgelig alle de gamle ABBA-hit, men derudover er mit forhold til gruppen, at de først og fremmest var noget, min mor hørte i sin ungdom i 1970erne.

De har selvsagt inspireret et hav af min egen generations popstjerner, men det er alligevel nærmest overrumplende at lytte til 'Voyage' og blive begejstret af pophistoriens vingesus.

Jeg får gåsehud to minutter inde i åbningsnummeret 'I Still Have Faith In You', når balladen skifter gear, og der skrues op for alle tangenter.

Jeg smiler, når det fortsætter over i den glade, nærmest naive 'When You Danced With Me', og da de to numre senere genbruger det gode gamle klaver-trick fra 'Dancing Queen' i 'Don't Shut Me Down', er jeg så revet med, at jeg ubevidst tapper med benene under skrivebordet.

ABBA blev dannet i starten af 1970erne som resultat af, at Björn var kæreste med Agnetha, og Benny dannede par med Frida.

I slutningen af deres ti år lange regeringsperiode som verdens største popband blev de to par skilt, og så var det forståeligt nok ikke sjovt at være ABBA længere.

I forbindelse med lanceringen af 'Voyage' har medlemmerne slået fast, at de alle fire i dag er gode venner, og når man lytter til musikken, virker det også sådan.

Der bliver tæsket løs på klaveret som i gamle dage, man kan ikke høre på Agnetha og Fridas stemmer, at de aldersmæssigt har passeret de 70, og generelt får man fornemmelsen af, at her er fire gamle venner, der vil vise verden, at de stadig kan, og nu skal deres afskedssalut have én over nakken.

Der er overordnet flest ballader på albummet, med en snert af musical a la den storladne 'Keep an Eye on Dan', og selvom det aldrig bliver kedeligt, mangler der måske lige dét ene store, uundgåelige, geniale nummer, der vil åbne nye generationers øjne for ABBA.

'Just A Notion' skiller sig med sin retro-lyd stilmæssigt ud i mængden.

Det giver mening, da nummeret er en opdateret udgave af en kasseret indspilning fra 'Voulez-Vous'-albummet fra 1979, men det trækker på ingen måder ned.

Faktisk forestiller jeg mig, at lige netop 'Just A Notion' vil være et hit på dansegulvet, når min mor til næste forår holder sin 60-års fødseldag, og så kan ABBA-folkene være ligeglade med, at det formentlig ikke bliver et hit på Spotify.

For ja, umiddelbart er 'Voyage' jo nok et album til de gamle fans.

Det er måske at spille lidt for sikkert, men på den lange stilsikre bane har Benny og Björn nok gjort meget klogt i ikke at rette for meget på ABBA-formlen og patetisk forsøge sig med 'moderne toner'.

'Voyage' er klassisk ABBA, og gamle fans kommer til at nyde det langt ind i det nye år.