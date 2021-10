ABBA er tilbage! Men drømmer du om det helt store comeback med masser af ny musik og koncerter fra det legendariske svenske popband, bliver du skuffet.

I et nyt interview med den engelske avis The Guardian slår gruppens to mandlige medlemmer, Björn Ulveaus og Benny Andersson, fast, at deres kommende album, 'Voyage', bliver deres sidste, og at de ikke kommer til at være fysisk til stede på scenen, når de til maj næste år har premiere på et nyt digitaliseret ABBA-show i London.

»Det var det,« lyder det fra 74-årige Benny Andersson.

Han henviser til ABBAs sidste offentlige optræden – et engelsk talkshow i 1982 – kort før deres opløsning:

ABBA, som de så ud i 1974. Foto: TT NEWS AGENCY

»Jeg sagde faktisk aldrig, at det var slut, i 1982. Men det gør jeg nu. Nu er det slut,« fortæller han til The Guardian, mens Björn Ulveaus, der er to år ældre end Benny Andersson, bekræfter med et stille 'ja'.

Svenske ABBA var med hit som 'Dancing Queen', 'Mamma Mia' og 'Waterloo' fra 1972 til 1982 verdens største popband.

Ud over Björn Ulveaus og Benny Andersson bestod kvartetten af de to sangerinder Agnetha Fältskog og Anni-Frid Lyngstad. Bjørn var gift med Agnetha, og Benny var gift med Anni-Frid, men begge par nåede at blive skilt inden bandets opløsning.

Björn Ulveaus og Benny Andersson fortæller til The Guardian, at det var deres idé at gendanne bandet en sidste gang med det nye album.

Synes du, ABBAs to nye singler 'I Still Have Faith In You' og 'Don't Shut Me Up' lever op til de gamle ABBA-hits?

Agnetha Fältskog og Anni-Frid Lyngstad var ikke svære at overtale, men de havde særligt ét krav: De ville ikke tale med medier, og derfor er det kun de to mandlige medlemmer, der promoverer 'Voyage'.

Benny Andersson fortæller, at da de i 1982 sagde stop, delte de alt, hvad de havde tjent på ABBA, i fire lige store dele. Uanset hvem der havde lavet hvad. Herfra regnede de ikke med, at ABBA skulle tages op igen.

En del af forklaringen på, at der skulle gå 39 år, før de rørte på sig igen, skyldes blandt andet, at bandet aldrig brød sig om at spille live, fortæller de.

Især Agnetha Fältskog havde det svært og kæmpede med sceneskræk. Hun var derudover bange for at flyve, og det blev kun forværret, da ABBAs private jetfly under en turné i 1979 fløj ind i en tornado.

Björn Ulveaus og Benny Andersson i 2008. Foto: FRANCOIS GUILLOT

De har igennem tiden i stedet foretrukket at lade deres musik leve videre igennem musicals og de to populære 'Mamma Mia'-film, der har tjent så mange millioner ind, at et comeback i hvert fald ikke har været økonomisk nødvendigt.

The Guardian spørger blandt andet ind til rygtet om, at ABBA i 2000 blev tilbudt en milliard dollar (cirka seks milliarder kroner) for at tage på en gendannelsesturné.

Benny Andersson og Björn Ulveaus svarer, at de rigtig nok hørte om et tilbud om en turné på 100 koncerter, men at de aldrig så noget på skrift.

De afviser derudover, at de fire bandmedlemmer skulle have været uvenner.

»Vi har set hinanden i løbet af årene. Mødt hinanden her og der. Vi er venner. Björn og Agnetha har jo også børn og børnebørn sammen, så de bliver jo nødt til at være på talefod. Jeg er også venner med Frida, så der er ikke nogen problemer der,« lyder det fra Benny Andersson.

