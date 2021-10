True crime har for alvor fået sit indhug i Danmark. Flere og flere lader sig fascinere af de – til tider – frygtindgydende historier.

Og nu er det blevet børnenes tur til at få et indblik i kriminalitetens verden.

Morten Resen, der i maj lancerede sit lydunivers for børn, GoLittle PLAY, har nemlig produceret en true crime-podcast til børn. Den har fået navnet 'STOP! Det er politiet!'.

»Vi har været meget varsomme og har tænkt over, hvilke grænser vi kunne komme til at overskride. Det ville vi blandt andet gøre, hvis der var drab, mord og bortførelser med, for det ville være skræmmende for børn. Den type forbrydelser skal ikke gøres til fascination for børn,« fortæller Morten Resen, der selv har indtalt historierne.

»Det er de mere 'Olsen-banden'-agtige forbrydelser og kup, som er mere fascinerende, end de er skræmmende. Det kan være et kunstkup eller diamantsvindel. Alle de forbrydelser og røverier, hvor der har været nogle enormt kreative tyve, som på en måde har begået noget kriminelt på spektakulær vis,« fortsætter han,

Den tidligere tv-vært håber på, at podcasten kan være en hjælp til at indlede en samtale mellem børn og voksne om, hvad der er rigtigt og forkert.

Hvad angår aldersgrænse, vil der ikke være en sådan på episoderne. Morten Resen mener nemlig, at det er op til forældrene at vurdere, hvorvidt deres barn kan klare at lytte med.

»Hver episode bliver indledt med en disclaimer til børnene om, at de skal spørge en voksen om lov, før de lytter alene – og allerhelst i selskab med en voksen. For i forhold til aldersgrænse er det så enormt forskelligt, hvad børn synes er spændende, og hvad børn synes er uhyggeligt,« fortæller han.

Synes du, det er en god idé at lave true crime til børn?

Men kan det ikke stadig skræmme børnene, selvom de hører det med en forælder?

»Det kan alting i hele verden jo. Det kan det at spille 'Fortnite', og hvis de får forvildet sig ind på Netflix og ser 'Squid Game', som rigtig mange gør for tiden. Det er fuldkommen rigtigt, og det er jo altid et dilemma. Nogle børn får mareridt af at læse Harry Potter, og andre gør ikke.«

»Men vi laver noget, vi ved, opfylder nogle relativt hårde kriterier. Hvor der ikke er nogen, der bliver skudt, der er ikke nogen, der dør, og der er ikke noget blod. Så der er ikke noget af det, som børn jo kan finde alle mulige andre steder. Vi advarer, før episoden går i gang, og har altid til slut en opsummering, der forklarer, at selvom historien har været spændende, så har forbrydelser altid konsekvenser for nogen. Det kan være, der er nogen, der mister penge, eller nogen, der bliver bange efter et røveri, og at det er derfor, vi har et poiti og nogle regler.«

Til spørgsmålet om, hvorvidt man ikke – i værste fald – kan ende med at inspirere nogle af de helt unge til selv at begå kriminalitet, svarer Morten Resen klart:

»Få nogle tiårige til at gå ud og begå bankrøverier? Det tror jeg simpelthen ikke. I så fald tror jeg, det er forældrene, man skal vende sig mod og ikke os. Det, vi laver, er noget, jeg på mange måder synes, er en del mere forsvarligt, end hvad mine egne børn selv kan finde frem på YouTube, TikTok eller Netflix for den sags skyld. Hvis du ser 'Olsen-banden', kan du også glorificere det at være tyv og begå det perfekte kup – det vil man altid kunne, men forhåbentlig er der nogle forældre, der lærer deres børn, hvad der er rigtigt og forkert. Og det håber jeg også, vi kan være med til.«