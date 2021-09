Det behøver bestemt ikke at være alvorligt, hvis en spiller forlader banen under en NFL-kamp i USA.

Men det var desværre tilfældet søndag aften amerikansk tid, da Josh Norman forlod banen midt i opgøret mellem San Francisco 49ers og Green Bay Packers.

Stjernen begyndte nemlig at kaste blod op kort efter, og det var så voldsomt, at han måtte køres på det nærmeste hospital. Det skriver TMZ.

Josh Norman valgte at forlade banen i første omgang, fordi han troede, der var tale om en skade i brystet. Desværre udviklede det sig relativt dramatisk.

Foto: EZRA SHAW

Og hospitalet valgte ikke at slippe NFL-stjernen lige med det samme. Han blev således natten over for en sikkerheds skyld til observation og yderligere test.

Mediet tilføjer mandag morgen amerikansk tid, at Josh Normans første resultater fra prøverne viser, at der ikke er tale om noget alvorligt.

Alligevel vides det ikke på nuværende tidspunkt, om San Francisco 49ers-spilleren vil være i stand til at vende tilbage til træningen og fodboldbanen lige med det samme.

33-årige Josh Norman valgte at skrive under på en kontrakt med NFL-mandskabet tidligere på måneden, og han er indtil videre startet inde i to kampe og har gjort det godt ifølge TMZ.