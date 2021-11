En video af en seksårig amerikansk dreng hitter på de sociale medier.

I overlegen stil løber han næsten en hel amerikansk fodboldbane med bolden i hånden, mens et halvt modstanderhold forgæves forsøger at stoppe den seksårige dreng.

En efter en moser han modstanderholdet, der på stribe ryger i jorden, når de nærmer sig den unge dreng, hvorefter han fuldfører sin touchdown.

Klippet er blevet afspillet mere end otte millioner gange fra forskellige sider på sociale medier, og drengen har allerede fået et kælenavn, der går igen og igen i kommentarsporet.

With the 1st pick in the 2037 NFL Draft…

pic.twitter.com/QronHoGYZV — PFF (@PFF) November 7, 2021

'Big Man' er drengen blevet døbt af brugerne, som hylder ham for at være i en liga for sig selv.

Klippet har ikke overraskende også skabt en del debat i det amerikanske samfund.

Nogle skriver blandt andet, at klippet er et bevis på, hvorfor kontaktsport i sådan en grad ikke burde være lovligt indtil highscool-alderen.

Andre skriver, at 'Big Man' burde rykke en årgang eller to op for at skabe retfærdighed blandt holdene.

Drengens identitet er endnu ikke blevet bekræftet, men det bekymrer ikke brugerne, da de er sikre på, at de nok skal lære ham at kende i fremtiden, når NFL-klubberne skal drafte spillere fra college.