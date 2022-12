Lyt til artiklen

Den anerkendte journalist Grant Wahl er død i Qatar.

Amerikaneren vakte international opsigt, da han blev tilbageholdt ved et stadion, fordi han bar regnbueflaget på sin beklædning. Fredag – få dage efter – var han død under dækningen af VM-kvartfinalen mellem Argentina og Holland.

The Times-korrespondenten Josh Glancy overværede Wahls sidste øjeblik, men undrede sig i den grad over, at der aldrig dukkede en hjertestarter op.

»Det var det spørgsmål, vi blev ved med at stille hinanden, mens lægerne pumpede og pumpede til ingen nytte,« skrev han i The Times efter dødsfaldet, som amerikanerens bror kalder mistænkeligt.

Grant Wahl var en anerkendt sportsjournalist i USA. Foto: GRANT WAHL VIA TWITTER Vis mere Grant Wahl var en anerkendt sportsjournalist i USA. Foto: GRANT WAHL VIA TWITTER

»Hvorfor var der ingen hjertestarter ved hånden på dette møgdyre, topmoderne stadion, som har en VIP-suite så overdådig, at den indeholder et soveværelse, og som skal lægge hus til VM-finalen?«

»Der gik mange minutter, hvor vi forventede, at den dukkede op. Men det gjorde den aldrig.«

En journalist med førstehjælpstræning og to læger kom ellers hurtigt til, men de kunne ikke redde Wahl, der var i slutningen af 40erne.

Det er væltet ind med kondolencer til Wahl og hans efterladte – blandt andet fra LeBron James, som Wahl satte på forsiden af Sports Illustrated, før basketballstjernens NBA-karriere begyndte.

Hans kone gennem 21 år, Céline Gounder, fortalte, at hun var fuldstændig i chok.

FIFA-præsident Gianni Infantino fortæller, at Wahl vil blive savnet.

»Hans kærlighed til fodbold var enorm, og hans rapportering vil blive savnet af alle, der følger det globale spil,« lød det fra fodboldens topboss.

Ingen myndigheder og heller ikke FIFA har i skrivende stund svaret på anklagen om den manglende hjertestarter.