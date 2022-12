Lyt til artiklen

Endnu en stor tragedie har ramt VM i Qatar.

Den amerikanske sportsjournalist Grant Wahl gik fredag aften bort, efter han ifølge lokale sundhedsarbejdere blev ramt af et hjertetilfælde, mens han dækkede VM-kvartfinalen mellem Argentina og Holland.

Men at et pludseligt hjertetilfælde skulle være årsag til dødsfaldet er ikke en forklaring, som alle køber.

I en video på Instagram har afdøde Grant Wahls bror nemlig delt sin mistanke om, at en forbrydelse har fundet sted, fordi Grant Wahl tidligere har modtaget dødstrusler, efter at være blevet stoppet i Qatar for at være iført regnbuefarver.

Eric Wahl, the brother of sportswriter Grant Wahl who died in Qatar while covering the World Cup, is asking for help.



Grant was detained in Qatar for wearing a rainbow shirt two weeks ago pic.twitter.com/lak0b1UZwa — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 10, 2022

»Mit navn er Eric Wahl. Jeg bor i Seattle, Washington. Jeg er Grant Wahls bror. Jeg er homoseksuel. Jeg er grunden til, at han tog regnbuetrøjen på ved VM,« siger en grådkvalt Eric Wahl ifølge New York Post i en video på sin profil, inden han åbner op om sin mistanke:

»Min bror var sund og rask. Han fortalte mig, at han har modtaget dødstrusler. Jeg tror ikke på, at min bror bare døde. Jeg tror, at han blev dræbt. Og jeg beder bare om en eller anden form for hjælp.«

Eric Wahls Instagram-profil er siden blevet gjort privat, men videoen florerer fortsat på flere sociale medier.

Overfor mediet Politico har det amerikanske udenrigsministerium bekræftet, at man nu vil undersøge Grant Wahls pludselige dødsfald med myndighederne i Qatar.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

Nu afdøde Grant Wahl har i den seneste tid fortalt, at hans ellers sunde jeg har haft problemer med helbredet i Qatar.

Blandt andet har han skrevet på sin hjemmeside, at han for nylig har været på hospitalet, mens han har dækket VM i ørkenstaten.

»Det, som havde været en forkølelse i løbet af de seneste ti dage, blev til noget mere alvorligt på den aften, hvor USA og Holland spillede, og jeg kunne mærke et nyt niveau af pres og utilpashed i den øvre del af brystregionen,« skrev han blandt andet, ligesom han i en podcast har fortalt, at han havde en bronkitis-lignende sygdom.

