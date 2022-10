Lyt til artiklen

»Sort er det dummeste, du kan have på i solskin. Hvid er det bedste – og rødt er ikke helt tosset.«

FIFA overvejer stadig, om Danmark må spille i den verdensomtalte sorte trøje til det skandaleramte VM i Qatar.

Nu sår DR-vejrvært og meteorolog Anders Brandt tvivl om, hvorvidt det overhovedet er en god idé – i hvert fald hvis det danske landshold skal præstere optimalt.

For selv om der er skruet ned for blusset i ørkenvarmen i Qatar, kan de danske stjerner se frem til at skulle spille i temperaturer, der nærmer sig de 30 grader.

Simon Kjær i den sorte tredjetrøje, som landsholdet brugte – indtil videre for eneste gang – i Nations League-opgøret mod Kroatien.

Hvis solen samtidig hamrer ned over stadion – som tilfældet med al sandsynlighed er i Danmarks tidlige kamp mod Tunesien, hvor den sorte trøje netop er i spil – kan den politisk varme kartoffel bliver ulidelig hed at bære.

»Det korte af det lange er, at der er stor forskel på, om du er uden for i solen i en sort, hvid eller rød trøje. Sollyset absorberes næsten 100 procent i en sort trøje,« forklarer Anders Brandt.

»Al den energi, som solen sender ned, vil varme trøjen op. Den vil være stort set optimal varm, mens en hvid trøje sender lyset tilbage. I kampen mod Tunesien kan det have en effekt, som man kender den fra de store sommerslutrunder.«

Selv uden direkte sol vil en sort trøje opsamle varme. Primært fra de intense lyskilder på stadion, der sikrer, at verdens tv-seere ser kampen, som blev den spillet i dagslys.

Derfor anbefaler Anders Brandt, at landsholdet holder sig til den røde eller hvide trøje, hvis DBU selv får muligheden for at vælge.

DRs vejrvært Anders Brandt anbefaler, at landsholdet holder sig til den hvide eller røde dragt, når de skal på trofæjagt i Qatar.

»Det kan alligevel godt have en indflydelse og have samme effekt – men i mindre grad end med direkte sollys. Hovedkonklusionen er – med hensyn til opvarmning – at hvidt er bedst.«

»For at optimere og være sikker på, at man har de bedste betingelser, vil jeg klart anbefale, at man spiller i hvidt. Rødt er det næstbedste,« siger Anders Brandt, og henviser til, at farven rød er langbølget og derfor også afviser sollyset.

Vejrværten kommer også med en løftet pegefinger til de – få – danske fans, der rejser til udskældte Qatar og støtter landsholdet på stadion.

»Det bliver en varm fornøjelse, hvis man bevæger sig rundt i den arabiske ørkensol midt på dagen i en sort trøje.«

Danmarks gruppekampe ved VM i fodbold ligger på følgende dage i november: