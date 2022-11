Lyt til artiklen

Der bliver et tryk på TV 2 Play, som platformen aldrig har prøvet før, når Danmark lørdag møder Frankrig.

Og derfor har TV 2 lagt sig mere i selen end nogensinde før for at undgå sort skærm på sine streamingkanaler, når Danmark lørdag møder Frankrig i et vaskeægte VM-brag.

TV 2-platformen har nemlig tidligere vist sig så skrøbelig, at den flere gange er gået i sort, når danskerne eksempelvis er flokkedes til landskampe og Tour de France – og det til stort raseri for kunderne.

»De seneste mange rekorder på TV 2 Play for samtidige afspilninger er sat under live-sportsevents som håndboldslutrunder eller Tour de France. Med den store interesse for dansk fodbold og VM-slutrunden forventer vi at opleve et pres, der ikke kan sammenlignes med noget, vi tidligere har set,« skriver TV 2s digitale udviklingsdirektør, Rahul Yadav, til B.T.

Sådan så det ud på TV 2 Play, da platformen gik i sort under landskampen mellem Danmark og Kroatien i september. Vis mere Sådan så det ud på TV 2 Play, da platformen gik i sort under landskampen mellem Danmark og Kroatien i september.

Det ventede pres har krævet kolossale forberedelser – ja, faktisk de største i historien for at holde raseriet fra døren, fortæller TV 2-bossen.

»Vi kan uden at blinke sige, at det er den største forberedelse på digitale platforme i TV 2s historie. VM i fodbold er det absolutte hovedfokus, og vi har sat alle kræfter ind på at sikre os så godt som muligt. Samtidig bruger vi mange kræfter på at være til stede under de enkelte kampe, så vi hurtigt kan sætte ind, hvis vi oplever noget uventet.«

Trods måneders forberedelse med hjælp fra eksperter fra Amazon, der blandt andet også understøtter Netflix og Disney+ med streamingen, er der ingen garantier for, at TV 2 Play ikke går i sort, når belastningen spidser til.

»Vi vil aldrig kunnet garantere 100 procent, at vi ikke oplever fejl under spidsbelastninger. Men vi kan garantere, at vi gør alt for, at det ikke sker,« skriver han og fortæller, at der er investeret massivt i at forbedre platformen over de seneste måneder.

Og det har blandt andet kastet en nødplan af sig i tilfælde af nedbrud.

Da TV 2 Play gik ned under landskampen mellem Danmark og Kroatien i september, reagerede TV 2 med at dele et link til gratis streaming – denne gang bliver det anderledes for brugerne, da man i stedet præsenteres for en løsning, hvor det ikke er nødvendigt at starte en stream op på nettet.

Løsningen vil i stedet findes i TV 2 Play.

Danmark møder lørdag Frankrig i den anden kamp ved VM. Du kan følge opgøret live her på bt.dk fra klokken 17.