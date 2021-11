Svenskerne må undvære prominente spillere i deres playoff kampe i foråret. Årsagen er 'helt syg' og 'unfair' ifølge det svenske landshold.

Sverige blev søndag aften besejret af Spanien efter en sen scoring af Álvaro Morata. Det betyder, at vores naboland skal igennem en svær playoff runde for at kvalificere sig til næste års VM.

I løbet af kampen fik både Zlatan Ibrahimovic og Emil Krafth et gult kort, hvilket gør, at de ikke må deltage i Sveriges første playoff kamp og potentielt eneste, fordi karantænedagene bliver hevet med over.

Til den svenske avis Expressen raser både spillere og landstræneren Janne Andersson over reglen

Albin Ekdal efter nederlaget til Spanien søndag aften. Foto: JORGE GUERRERO Vis mere Albin Ekdal efter nederlaget til Spanien søndag aften. Foto: JORGE GUERRERO

»Jeg må sige, at det er mærkeligt, at når man kommer fra forskellige konkurrencer og har gule kort med. Jeg kan ikke lide, når det ikke er fairplay, og det synes jeg ikke, det er nu,« siger den svenske landstræner til avisen.

Det er især den nye sammensætning, hvor både hold fra VM kvalifikationen og Nation League ender i samme i playoff-slutspil, der undrer svenskerne.

Det betyder, at nogle af holdende kommer ind i playoff kampene med langt færre kampe spillet og dermed bedre chancer for at have tiltrukket sig færre gule kort.

Sammen med både det norske fodboldforbund og det finske fodboldforbund har de derfor sendt i brev til FIFA i håbet om, at reglen bliver ændret.

Den svenske landsholdsprofil Ludwig Augustinsson forstår heller ikke ligefrem, hvordan reglen giver mening.

»At vi skal tage kortene med i playoff er helt sygt. Systemet er opbygget på den forkerte måde. Det kan give problemer for os. Det må vi forholde os til, selvom det ikke er optimalt,« siger Ludwig Augustinsson til Expressen.