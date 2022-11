Lyt til artiklen

Under søndagens VM-kamp mellem Spanien og Tyskland var der en helt særlig spiller, der tiltrak sig opmærksomheden.

Det var ikke nogen af de tilstedeværende spillere på banen, men i stedet den tidligere tyske landsholdsspiller Mesut Özil.

Undervejs i kampen holdt flere lokale fans billeder i vejret af Özil, mens de holdt sig for munden. Præcis på samme måde, som det tyske landshold gjorde inden kampen mod Japan, fordi de var blevet forbudt at bære 'One Love'-armbindet ved slutrunden i Qatar.

Den officielle årsag til Özil-protesten er ikke meldt ud, men ifølge den tyske avis Bild kan forklaringen findes for år tilbage.

To fans holder sig for munden, mens de viser et billede af den tidligere tyske landsholdsspiller Mesut Özil. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere To fans holder sig for munden, mens de viser et billede af den tidligere tyske landsholdsspiller Mesut Özil. Foto: JOHN SIBLEY

Özil, som har tyrkiske rødder, blev i 2018 fotograferet med Tyrkiets kontroversielle præsident, Recep Tayyip Erdogan, inden VM-slutrunden i Rusland og lige op til det tyrkiske præsidentvalg.

Her fik præsidenten en trøje af den daværende landsholdsspiller med teksten 'For min ærede præsident', og det førte til massiv kritik af den tidligere Real Madrid-stjerne, som i dag er på kontrakt i den tyrkiske klub, Basaksehir.

En klub, som Erdogan er kendt for at have et meget tæt forhold til.

Kritikken var så voldsom, at Özil valgte at stoppe på det tyske landshold i juli 2018, fordi han følte sig uønsket og oplevede racisme.

Mesut Özil og Tyrkiets præsident, Tayyip Erdogan, i 2018. Foto: HANDOUT/Ritzau Scanpix (arkiv). Vis mere Mesut Özil og Tyrkiets præsident, Tayyip Erdogan, i 2018. Foto: HANDOUT/Ritzau Scanpix (arkiv).

I øvrigt efter en katastrofal slutrunde, hvor Tyskland røg ud efter gruppespillet.

'Det er med tungt hjerte og efter stor overvejelse, at jeg ikke længere vil spille for Tyskland på grund af de seneste begivenheder, når jeg har en følelse af racisme og mangel på respekt. Jeg plejede at bære den tyske landsholdstrøje med stolthed og glæde, men det gør jeg ikke længere.'

'Det, som har frustreret mig mest i de seneste måneder, har været den dårlige behandling, jeg har fået af DFB (Det Tyske Fodboldforbund, red.) og i særdeleshed af DFB-præsident Reinhard Grindel,' skrev den daværende Arsenal-spiller på Twitter, inden han afsluttede med:

'Racisme bør aldrig nogensinde blive accepteret.'

Bild afslutter med at stille spørgsmålstegn ved, om Özil-protesten er en henvisning til tysk dobbeltmoral, i og med det tyske fodboldforbund selv klagede over ikke at måtte sige sin mening i forbindelse med brugen af 'One Love'-anførerbindet.