Den Oscar-vindende skuespiller Morgan Freeman havde en særlig rolle under VM-åbningsceremonien tidligere søndag.

Skuespilleren indtog scenen på VM-stadionet, hvor han var i dialog med den 20-årige qatarske YouTube-stjerne Ghanim al-Muftah, og de holdt sammen en tale for publikum.

Desuden blev der spillet en lang åbningsvideo af en flyvende hvalhaj, som var speaket af netop Freeman.

Men det var Morgan Freemans venstre arm og ikke hvalhalen, der blev samtaleemnet under og efter åbningsceremonien.

Skuespiller Morgan Freeman og qatarske Ghanim al-Muftah i et Michelangelo-agtigt moment. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Skuespiller Morgan Freeman og qatarske Ghanim al-Muftah i et Michelangelo-agtigt moment. Foto: ODD ANDERSEN

Herunder er et udpluk af kommentarer fra sociale medier:

Er det bare mig, eller ser hans arm skrøbelig ud?

Hvad sker der med hans arm?

Har han mistet sin arm?

Hvorfor havde han handske på?

Men årsagen er, at Morgan Freeman tilbage i 2008 var udsat for et voldsomt biluheld.

Det resulterede i, at hans venstre hånd blev lam, og siden har han adskillige gange båret en handske offentligt, eftersom hans hånd ikke er funktionel, har han tidligere udtalt.

Derfor bærer han en kompressionshandske.

»Jeg fik omfattende nerveskader, og det er ikke blevet bedre siden. Jeg kan ikke bevæge min hånd,« sagde Morgan Freeman i et interview tilbage i 2018.

Det er dog ikke kun ord om hans arm, der bliver debatteret efter den storslåede ceremoni.

Skuespilleren bliver af flere også kritiseret for overhovedet at deltage i åbningsceremonien, fordi de mener, han er med til at promovere Qatar.

Hele historien får endnu et spicy mellemøstligt krydderi takket være det faktum, at Morgan Freeman for mere end et årti siden var en del af USA's storstilede forsøg på at få VM 2022 til hjemlandet.

Det gik som bekendt – i en sky af korruption – i stedet til Qatar, og det har den aldrende verdensstjerne altså nu kapitaliseret på.

85-årige Morgan Freeman er fortsat aktiv med sit skuespil og har i 2022 været med i to film.

