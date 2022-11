Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Man kan heldigvis ikke købe sig til alt her i verden.

Qatar tabte åbningskampen mod Ecuador med 2-0 i en kamp, hvor der på resultattavlen burde have været en endnu større forskel.

Allerede få minutter inde i VM-premieren kom Ecuador foran, men til alles overraskelse blev målet underkendt.

Det forhindrede imidlertid ikke Ecuador i at sætte sig yderligere på kampen, og inden pausen havde det sydamerikanske mandskab scoret to gange ved Enner Valencia.

I anden halvleg halvleg blev sydamerikanerne heller ikke på nogen måde udfordret, og sejren til Ecuador blev kørt sikkert hjem.

Historien bedste VM proklamerer FIFA på forhånd. Og måske historiens dårligste præstation, en værtsnation har leveret i en VM-åbningskamp. Qatar burde ikke have fået VM, og de burde heller ikke have stillet op til denne her kamp. De mange tusinder arabiske rigmænd på tribunerne havde uden tvivl mest lyst til at trække deres lange, hvide dragter op over hovedet, da det gik op for dem, hvor jam-EMIR-ligt et landshold, de har.

Foto: MOLLY DARLINGTON Vis mere Foto: MOLLY DARLINGTON

Ecuador spillede hjemmeholdet så tynde, at Qatars landsholdsspillere må frygte for få inddraget deres pas og blive smidt ud i ørkenen til alle migrantarbejderne.

Der blev ikke sparet på noget ved åbningsceremonien, der var så spektakulær, at selv emiren Tamim bin Hamad Al Thani og hans far overværede hele showet. De to overhoveder fik størstedelen af Al Bayt Stadium til at bryde ud i kæmpe jubel, men den største stjerne denne aften var nu den prisvindende skuespiller Morgan Freeman, som var en del af underholdningen inden kampen.

Men hvad var der lige galt med Morgan Freemans venstre hånd? Den så helt død ud og dinglede under hele hans optræden. Det undrede rigtig mange seere sig over, men det viser sig, at der kan være en naturlig forklaring. Flere brugere på Twitter påpeger, at han grundet en nylig bilulykke har fået paralyseret sin hånd, og derfor havde den populære skuespiller en kompressionshandske på.

Nu er VM i gang, og vi glæder os til i morgen, mandag, hvor kampene mellem Senegal mod Holland og Iran mod England bliver spillet. De vil forhåbentlig minde mere om noget, der er sportslig værdi i. Denne her forestilling var så ensidig, at end ikke FIFA-præsident Gianni Infantino ville kunne forsvare Qatars indsats.

Mange af landets rige mænd gad ikke engang komme ud til anden halvleg, og adskillige sæder stod pludselig tommer på det store stadion halvvejs i kampen.

Så tillykke til jer, der har boykottet VM, I har ikke lige mistet to timer af jeres liv. Det gjorde vi.